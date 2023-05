Prevence zachraňuje životy

Pacienti se také nemusejí bát, že by měli něco připlácet, většina nejdůležitějších preventivních vyšetření a screeningů je hrazena v rámci zdravotního pojištění. Zároveň platí, že prevence je daleko méně nákladná než následná léčba, za kterou pojišťovny zaplatí několik miliard ročně.

„Mnoho lidí si neuvědomuje, že ačkoliv na svém těle nepozorují přílišné změny či zdravotní problémy, neznamená to, že se nemohou potýkat s vážným onemocněním. Řada z nich je bezpříznaková a projeví se až ve vážném stadiu,“ vysvětluje Kateřina Pinterová ze společnosti SYNLAB laboratoře, která letos nechala zpracovat celorepublikový průzkum, jak si Češi vedou v otázkách prevence.

Výzkum ukázal, že v otázkách péče o vlastní zdraví nejsme příliš zodpovědní, 21,5 % lidí na preventivní vyšetření vůbec nejde, pokud se cítí zdraví. Každý pátý dotazovaný má obavu z odhalení vážného onemocnění, a i to je důvod, proč na prevenci ani nedorazí. Nádorových screeningů se pravidelně účastní jen 20 % pacientů starších 45 let.

Alarmující je též informace, že téměř polovina účastníků průzkumu nevěděla přesně, na která vyšetření mají v rámci zdravotního pojištění nárok. A 60 % přiznalo, že se o sebe starají méně, než by mohli.

Přitom naše populace stárne, přibližně do dvaceti let se v důchodovém věku ocitnou silné ročníky ze 70. a 80. let minulého století. Zdravotní systém se poté dostane pod velký tlak a bude složité ho financovat. Úspory musejí hledat odborníci právě v posílení prevence.