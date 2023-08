Paměť, nezbytný i ošidný proces

Paměť umožňuje uchovávat informace, které můžeme opětovně využít při zvládání obdobných, ale dosud neznámých situací. Co v ní zůstane a co mozek odstraní, to člověk umí do jisté míry ošálit. Když se budeme dlouhodobě a intenzivně učit k maturitě, okno na potítku nás pravděpodobně nepotká, přestože nás v tu chvíli přepadne panika, že nic neumíme.