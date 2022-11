Paměť se začíná zhoršovat ve 30 letech. Jak udržet mozek bystrý?

„Jde o to, že v knize s fakty můžete skákat ze strany na stranu a číst si jen to, co vás zajímá. U beletrie či fikce, abyste příběh celý pochopili, musíte číst stránku po stránce a zároveň si pamatovat jednotlivé děje různých postav, což je pro mozek mnohem náročnější,“ vysvětluje na svém blogu Richard Restak, profesor neurologie a rehabilitační medicíny z GW School of Medicine.