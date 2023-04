Operace jí změnila pohled na sebe samu

„Operace nosu bývá často indikována u mladších klientek nebo klientů, kterým jejich tvar nosu od mládí nevyhovuje. Ve druhém případě to bývá v důsledku poúrazové deformace nosu, kdy zpravidla dochází i k obtíženému dýchání. Operace se provádí buď pouze v měkkých částech, tzn. špičce nosu, případně kompletně, přičemž je korigován i kostěný skelet nosu. Výsledkem by měl být přirozený tvar a dobrá dýchací funkce nosu,“ vysvětluje profesor Pavel Brychta, přednosta Kliniky popálenin a plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Brno.

Samotnou Kristýnu velmi překvapilo, jak vše proběhlo hladce. „Popravdě jsem čekala, že to po zákroku bude mnohem horší. Sice jsem vnímala mírnou bolest, ale nešlo o nic, co by se nedalo vydržet. Jediné, co bylo nepříjemné, že nešlo dýchat nosem,“ svěřila se Novinkám Kristýna.