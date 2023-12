Novinky ve zdravotní péči 2024: Dostupnější péče dětského psychiatra, změny v očkování a screeningu

Jednodenní péče pro další zákroky

V rámci tzv. jednodenní péče jsou poskytovány takové zdravotní služby, kdy provedení výkonu a zdravotní stav pacienta umožňují propuštění ze zdravotnického zařízení nejpozději do 24 hodin od jeho přijetí. Péče je poskytována vždy plánovaně, tzn. nejedná se o akutní zákroky.

Nově se seznam výkonů rozrůstá na 47 zákroků, patří mezi ně například jednoduché operace kýly, hemoroidů, laparoskopická operace slepého střeva, nenáročné operace ramene či kolene atd. Nově se bude jednat o operace prováděné v rámci ORL, gynekologie či ortopedie, dosud to byly operace zejména chirurgické.

Dostupnější péče dětského psychiatra

Dětští a dorostoví psychiatři budou moci od příštího roku poskytovat svým pacientům novou zdravotní službu, a to tzv. „Distanční kontakt v pedopsychiatrii“. Jedná se o zajištění vzdáleného kontaktu lékaře s pacientem za využití informačních a komunikačních technologií (obrazu/kamery).

Obcím, kam se lékaři nehrnou, pomůžou TeleMedPointy

Rozhodnutí, zda je v konkrétní situaci vhodné zajistit kontakt s pacientem ze vzdáleného přístupu, bude vždy na ošetřujícím lékaři. Využít (vzdálený kontakt) ho bude možné v podstatě u kterékoli z psychiatrických diagnóz dětí a mladistvých.

Kontakt bude sloužit například ke konzultacím náhlého zhoršení zdravotního stavu pacienta, k účinku medikace či jejích nežádoucích účinků, při atace či k akutní krizové intervenci. Cílovou skupinou výkonu jsou děti a adolescenti do 18 let.

Využít tuto možnost v rámci léčby či sledování pacienta bude moci pouze ošetřující lékař, tzn. lékař, který pacienta již dříve osobně vyšetřil (nemůže jít o první kontakt lékaře a pacienta).

Screening karcinomu prostaty

V roce 2024 bude zahájen populační program časného záchytu karcinomu prostaty, jde o pilotní program Ministerstva zdravotnictví ČR. Určen bude mužům zejména ve věku od 50 do 69 let (případně i starším, dle posouzení lékaře). Zapojení do screeningu jim nabídne jejich registrující praktický lékař nebo ošetřující urolog.

Hlavním ukazatelem případného rizika je laboratorní rozbor krve, pro zjištění hladiny tzv. PSA. Na základě její hodnoty bude následovat doporučený postup dle Metodiky časného záchytu MZ ČR (např. sonografie, magnetická rezonance atd.)

U rakoviny prostaty je stěžejní prevence. Jaké jsou příznaky a kdy jít k lékaři

Očkování proti HPV a test HPV DNA

HPV viry způsobují nejen rakovinu děložního hrdla, ale například také genitální bradavice a řadu dalších chorob. Očkovat by se proto proti HPV tedy měli dívky i chlapci. Z veřejného zdravotního pojištění je dnes plně hrazeno, pokud je zahájeno mezi 13. a 14. rokem věku. Od ledna se věkový interval rozšíří a očkování bude plně hrazeno, pokud bude zahájeno ve věku od 11 let až do 15 let.

V rámci preventivní gynekologické prohlídky, kterou by měly ženy absolvovat jednou za rok, je prováděno cytologické vyšetření karcinomu děložního hrdla. Kromě toho je aktuálně u žen ve věku 35 let a 45 let v rámci gynekologické preventivní prohlídky hrazen i HPV DNA test, který zvyšuje významnou měrou citlivost a bezpečnost screeningu karcinomu děložního hrdla.

Nově se bude toto vyšetření hradit i ženám ve věku 55 let (ženám, které mají sporný či pozitivní výsledek cytologie, jsou samozřejmě hrazena všechna indikovaná vyšetření bez omezení věku).

Proti rakovině děložního čípku existují účinné zbraně, ženy ale musí chodit na prohlídky

Hrazené očkování proti meningokokům se rozšiřuje

Bakterie meningokoku se šíří kapénkovou infekcí a počáteční příznaky jsou jen těžce odlišitelné od virových onemocnění, jako je například chřipka. Onemocnění přitom může mít i velmi komplikovaný průběh.

Z veřejného zdravotního pojištění mají vakcínu proti meningokoku B dnes plně hrazenou kojenci, je-li očkování zahájeno do 12 měsíců věku, a dále adolescenti, je-li očkování zahájeno od 14. do 15. roku věku. Nově se tato věková kategorie rozšiřuje od 14. do 16. roku věku.

Očkování proti meningokoku A, C, W, Y je plně hrazeno od dovršení 1. do dovršení 2. roku věku, nebo pak od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku. Nově se tato věková kategorie rozšiřuje od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku. Očkování je také hrazeno v případě rizikových skupin (vždy do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky.)

Lidem s rakovinou nově usnadní boj s nemocí tzv. Cesty pacienta

Cesty pacienta zpracoval Hlas onkologických pacientů HOP s předními odborníky z oblasti onkologie z České onkologické společnosti.

Nemocní se zde dozvědí vše o symptomech či rizikových faktorech své nemoci včetně nejnovějších možností diagnostiky a léčby.

Spolek Hlas onkologických pacientů se snaží zmapovat, jak rychle se nemocní dostanou ke správné diagnóze a léčbě