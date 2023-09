Noční stravování jako důvod zvýšené únavy během dne

Pravda je ta, že i během spánku potřebujete energii. Pokud jdete spát bez jídla, tělo si může sacharidy a tuky ponechat jako rezervu, místo toho, aby je okamžitě spalovalo. Někdy u vás hlad může způsobit i to, že se pak probudíte v noci hladem, což též negativně ovlivňuje kvalitu spánku. Také to může vést k vyšší produkci hormonu kortizolu, který ovlivňuje koncentraci glukózy v krvi.

Nicméně to ale neznamená, že je zdravé a dobré jíst pozdě večer a těsně před spánkem, natož dopřávat si v tento čas těžké jídlo. Je tomu spíše naopak, už kvůli horšímu spánku. Což potvrdil i výzkum , podle něhož platí, čím blíže spánku se před ulehnutím najíte, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že se uprostřed noci probudíte a váš spánek rozhodně nebude tak kvalitní, jak by za normální situace mohl být. Bylo dokonce pozorováno, že u některých lidí došlo ke zhoršení spánkové apnoe.

Toto všechno přitom bude platit o to víc, dopřejete-li si před spánkem těžké jídlo. Jde o to, že metabolismus nefunguje po celý den stejně, tudíž tělo z určitého jídla získá v různou dobu různou energii. Když si tedy dopřejete např. steak k snídani, tělo si z něj vezme jinou energii, než když si jej dopřejete k obědu, k večeři či pozdní večeři.

Navíc to může vést k tomu, že se probudíte s bolestí žaludku, s pálením žáhy a refluxem, protože při spánku ve vodorovné poloze je mnohem pravděpodobnější, že žaludeční kyseliny začnou přecházet do jícnu.

Přestože konzumace jídla pozdě v noci není zdravá, a to zejména z pohledu obezity, neznamená to, že byste měli přestat úplně večeřet, jelikož to by mohlo mít ještě horší následky, byť propagátoři přerušovaného půstu tvrdí něco jiného.