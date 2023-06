Chcete prospět svému zdraví? Močte zásadně vsedě, radí mužům urolog

„Podstatné je načasování. Pokud jste třeba na golfovém hřišti a potřebujete si odskočit někam za strom, udělejte to. Sundávat někde v takové situaci kalhoty by byl divný způsob,“ uvedl. S dodatkem, že to ale neznamená, že by bylo močení vestoje nejlepší z hlediska zdravotního.