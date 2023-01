Lepší v boji s rakovinou. Pražské Thomayerově nemocnici v tom pomáhají nejmodernější přístroje

Přístroj je unikátní v tom, že za velmi krátkou dobu provede kontrolu a nastavení pacienta do přesné ozařovací polohy.

Přesnost nastavení při použití CT, které je vestavěné do ozařovače, je i pod 1 milimetr.

„Integrované CT do ozařovače nám navíc umožňuje kontrolovat polohu zdravých tkání. Třeba zda je dostatečně naplněn močový měchýř nebo konečník a zářit tak pacienta skutečně podle ozařovacího plánu tak, jak je to pro něj nejvýhodnější. A to každý den léčby,“ upřesnila přednostka Onkologické kliniky.