Kofein může pomoci snížit tělesný tuk i riziko cukrovky

Vědci při svém zjištění vycházeli z dříve publikovaného výzkumu, podle kterého pití 3-5 šálků kávy denně, obsahujících 70-150 mg kofeinu, je spjato s nižším rizikem cukrovky 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění. Tato dřívější studie ale nedokázala specifikovat, co přesně za tyto pozitivní účinky může - zda kofein, nebo jiné obsažené sloučeniny.

Podle profesora Stephena Lawrence z lékařské fakulty University of Warwick ale tento způsob snižování hmotnosti není vhodný pro všechny, jelikož u některých lidí vyšší dávky kofeinu mohou způsobit bušení srdce a abnormální srdeční rytmy. Pokud toužíte zhubnout, stejně dobře zafunguje, když snížíte příjem kalorií a zvýšíte fyzickou aktivitu.

„Výsledky studie ukazují relativně dobré důkazy o tom, že konzumace kofeinu zvyšuje spalování tuků, a to i když je člověk v klidu. Nepředstavuje však léčbu obezity, a pokud člověk špatně uchopí tato zjištění, může to vést i k nárůstu hmotnosti, nebo dokonce ke zdravotním problémům,“ dodává pro deník The Guardian Lawrence.