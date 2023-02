Kdy se během dne potýkáme s největší mírou stresu a co nás dokáže nejvíc rozčílit

Ráno nezvoní budík, cestou do práce je zácpa, v kanceláři na vás čeká hromada složek k vyřízení, oběd jíte u počítače, odpoledne honem pro děti, pak na setkání s přáteli, po večerech nebo ve volném čase uklidit a dodělat resty. I z takto malého výčtu věcí se zdá, že stresorů během dne máme až až.

Průzkum, kterého se zúčastnilo přes 2000 dospělých, zjišťoval, co nejen z uvedených věcí je nejvíce stresující, a na základě toho i čas, kdy jsou lidé stresu vystaveni nejvíce. Poměrně nepřekvapivě z toho vzešlo, že nejvíce stresující bývají rána při cestě do práce nebo dovážení dětí do školy. S tím je pak spojen vůbec nejvíce stresující faktor z celkového přehledu, který účastníci průzkumu sestavili – když zůstaneme v zácpě.