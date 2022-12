Jak se vykřičet ze stresu a dát průchod emocím

Naučte se rychle rozpoznat, co nebo kdo je vyvolal. A věc ihned řešte. To není projev člověka agresivního, ale přiměřeně sebevědomého.

Naučte se mluvit o svých pocitech. Snažte se je svému okolí vysvětlit. Mluvte s ním o tom, co vás štve. Zabráníte tím efektu sopky.

Když to jde, řešte problém s člověkem, kterého se týká. A pokud to nejde, představte si osobu, která vás naštvala, a napětí uvolněte bušením do polštáře anebo pořádným zařváním někde stranou.