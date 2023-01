Wellness aktivity, které uvolní od stresu a podpoří zdraví

Se třemi odborníky rozebereme blahodárné účinky těch nejznámějších – což jsou masáže, saunování, pobyt ve vířivce a plavání. Ale také to, komu mohou s ohledem na jejich zdravotní stav spíše uškodit.

Naše krev podle odbornice začne cirkulovat rychleji a roznáší po těle potřebné látky. „Skrze žíly a lymfatický systém se škodliviny odplavují ven z těla. Tělo se regeneruje.“ Do krve se vyplavují i „hodné“ hormony – oxytocin, serotonin a dopamin. A „zlý“ hormon stresu kortizol je potlačován.

Vybírat můžete z široké škály masáží, než se ale někomu svěříte do rukou, dejte na doporučení a vlastní intuici. „Někdy terapeut zatlačí na problematické místo, tzv. trigger point, kde jsou třeba stažené svaly, což bolí. Takové místo se dá rozmasírovat a dojde k uvolnění. Může to však být i známka většího problému, který by se neodborným ošetřením mohl zhoršit,“ varuje fyzioterapeutka.