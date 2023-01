Jak zapracovat na svém duševním zdraví

„Jedním ze způsobů, jak uvolnit své tělo, je zklidněním srdeční frekvence, kterou můžeme regulovat díky dýchání. Využít můžete nesčetně technik, ale nejjednodušší osvědčenou variantou je nadechnout se nosem, zadržet dech na pár sekund a následně vzduch pomalu vypustit ústy. Důležité je přitom směřovat vzduch hluboko do břicha do bránice,“ radí Caseyová.

Odborníci z NHS proto doporučují změnit několik opatření v oblasti životního stylu: získat co nejvíce přirozeného slunečního světla, pravidelně cvičit a vyhnout se nadměrnému stresu. Doporučují také světelnou terapii, kde se používá speciální lampa zvaná light box k simulaci slunečního záření.

Abyste docílili hlubokého spánku, je důležité dodržovat správnou spánkovou hygienu. To znamená například chodit spát ve stejnou dobu a ve stejný čas se také probouzet, dále se vyhýbat alkoholu, kávě atd.

Není žádným tajemstvím, že to, co jíme, ovlivňuje to, jak se cítíme. Když se cítíte špatně, je snadné a normální chtít sáhnout po pohodlných potravinách, jako jsou sladkosti či polotovary.