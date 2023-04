Jak na jarní restart, který oživí a rozjasní celý náš život

Období kolem svátků jara je skvělý čas, kdy náš život může získat nový náboj. Doslova na každém kroku narážíme na důkazy, že zima je definitivně za námi. Rašící zeleň, barevné květy a zvířátka jako symboly nového začátku.

Velké změny probíhají v této roční době také uvnitř lidského těla. Neuropsychiatr John Sharp z Harvard Medical School upozorňuje, že se v nás odehrávají procesy, které náš organismus energetizují. Zvyšuje se hladina excitačních neurotransmiterů, což jsou chemické látky, jež v mozku přenášejí vzruchy a mají stimulační účinek. Vnitřní biologický systém včetně hormonů se v souladu s jarní sezonou zkrátka rozpumpuje a my pociťujeme příval energie.

Vyžeňte zimu

Aby mohl začít nový život naplno proudit, patřilo k lidovým zvykům skoncovat s tím, co nás zatěžuje, připomíná zánik a smutek.

„Na jaře u nás lidé dodnes vynášejí Moranu a pálí staré haraburdí,“ popisuje psycholožka Nela Wurmová. Ovšem rituály zažité v národní kultuře nebo ve společnosti jsou jedna věc a to, co potřebujeme my jako jednotlivci, je věc druhá. Někdo si pořádně protřídí a srovná šatník, uklidí balkon a zasadí nové rostliny, jiný si udělá výlet na kole, aby si vyčistil hlavu.

„Většina lidí má i své vlastní rituály, i když tak o tom třeba sami od sebe nepřemýšlejí.“ Podle psycholožky je dobré uvědomit si, jak jsme na tom v daném období roku s energií, a rozhodnout se, zda se zaměříme na nějakou aktivitu, nebo naopak na relax na sluníčku. Je také dobré se ptát: „Co můžu udělat pro to, abych byl s přírodou v jejích proměnách víc v souladu? Na co se můžu těšit a co si kdy můžu užít?“

I v radostném období jara se totiž každý může cítit jinak. Zapálený turista si bude kvetoucí přírodu užívat jinak než alergik, který má zpoždění s daňovým přiznáním, a ještě se od něj doma čeká generální úklid.

Pro čistý byt i duši

Ale kdy jindy než právě na jaře by se měly vysmýčit pavučiny, vymést rohy a vyhodit to, co nepoužíváme? Nejenže nám uklízení pomůže cítit se lépe v prostoru, který obýváme, vynášení starého harampádí působí zároveň i jako psychická očista. Možná je dokonce pravý čas přestavět trochu nábytek, některých kusů se zbavit a provzdušnit byt.

Podle autorky Isabelly Eymanové bychom se do úklidu měli pustit s jasným záměrem a vědomím, co chceme změnit a proč. Dopředu si naplánovat, v jakém uspořádání se budeme cítit spokojenější a šťastnější.

Prostor mohou oživit i jarní květiny. „Hrajte si s květy. Jaký způsob vítání jara může být lepší?“ ptá se Eymanová. Pohled na poupata potěší každého, můžeme je také věnovat někomu, koho máme rádi. Zkuste i jiné maličkosti. „Změňte vůně, parfém či vonné svíčky a jakkoliv jinak si provoňte život.“

Do interiéru můžete koupit pár nových drobností v zářivých barvách, třeba vázu nebo polštáře na pohovku. Vytvoří podobný efekt, jako když připnete barevnou brož na starý kabát nebo sako. Oživí a rozjasní.

Starý zvyk vyměňte za nový

Jaro je také vhodný čas k tomu, abychom se očistili od zlozvyků. Každý nějaký máme. Ať už se jedná o nadměrné používání sociálních sítí, kouření, nebo nezdravé jídlo ve večerních hodinách.

„Když se zbavíte negativních návyků, pomůže vám to vylepšit psychické zdraví,“ tvrdí klinický psycholog Michael Messina. Varuje však, že to pravděpodobně nebude vůbec snadné a větší šanci na úspěch prý budeme mít tehdy, pokud zlozvyky nahradíme něčím, co nás bude bavit.

Může to být i nový způsob, jak se starat o svou psychickou pohodu. Doporučuje zkusit psaní deníku, meditaci nebo praktikování mindfulness. To je metoda všímavosti a plného uvědomění, kdy věnujeme pozornost přítomnému okamžiku bez jakéhokoli hodnocení, očekávání a posuzování.

Začít ale můžete s čímkoli, co vám udělá radost. Pusťte se do cizího jazyka, který jste se vždycky chtěli naučit, použijte jarní energii na cvičení, které jste v zimě odkládali, nebo se vraťte k hudebnímu nástroji, na nějž jste hrávali v dětství. A jestli se vám s novými činnostmi špatně začíná, zkuste známý trik – vyhraďte si v diáři přesný čas a hodinu a dodržte ji. Jen tak se může něco nového stát přirozenou součástí vaší denní rutiny.

Využijte světlo a jděte ven!

Na jaře nás nabíjí nejen pohled na probouzející se přírodu, ale hlavně množství slunečního svitu, kterého každý den přibývá. Jednoznačný pozitivní vliv světla na lidskou náladu a chování prokázalo již mnoho výzkumů. Čím delší čas strávíte na jaře venku, tím lépe.

A protože v urbanizovaném světě se pohybujeme až 93 % času v interiérech, počítá se každá minuta. Ideální je spojit pobyt venku s fyzickou aktivitou, tak oprašte kolo, in-line brusle nebo běžecké boty.

Jestli nedáte dopustit třeba na kruhový trénink ve vašem fitku, zkuste místo toho s kamarády vyrazit do parku a zacvičte si ve venkovní posilovně. Pokud naopak sportu příliš neholdujete, stačí se cestou z práce projít nebo si chvíli venku číst.

Pořádek v účtech

Jak souvisejí finance a jarní restart? Dost úzce. Na jaře začínáme plánovat letní dovolenou, možná si budete chtít zaplatit kurz keramiky nebo nového jazyka, ale nevíte, jestli si to budete moci dovolit. Navíc je možné, že jste si v pošmourných měsících zlepšovali špatnou náladu nákupy „pro radost“ a nevěnovali výdajům tolik pozornosti.

Překontrolujte si, jakým způsobem jste přes zimu utráceli, a zvažte, jestli je něco třeba změnit.

Pokud máme v hlavě jasnou a realistickou představu o tom, za co vydáváme peníze, udržujeme tím v sobě a ve svých plánech určitý druh pořádku. Pomůže nám to také ujasnit si, jak jsme trávili volný čas. Třeba přijdeme na to, že máme ze zimních nákupů v šatníku nové oblečení, které ani nenosíme. A donutí nás to přemýšlet, jak to udělat, když chceme například investovat více do zážitků nebo cestovat.

Co je jarní horečka

Obrovský příval energie, který na jaře pociťujeme, si však zdaleka ne všichni užívají s radostí.

Někoho přepadají nepředvídatelné a náhlé změny nálad a symptomy, jako jsou zrychlený tep, zarudlé tváře, ztráta chuti k jídlu, neklid nebo tendence k dennímu snění. Podobné psychické a fyzické stavy bývají např. v anglosaských zemích nazývány Spring Fever, v překladu jarní horečka.

Nejedná se o pevně stanovenou medicínskou diagnózu a vědci ji podrobují dalšímu zkoumání.

„Jarní energie nad vámi může převzít kontrolu. I když často očekáváme pocity štěstí, nejde o jediný možný výsledek. Energie, která se v nás probudí poté, co roztaje sníh, je často více zmatečná než motivující,“ varuje neuropsycholog John Sharp. Pokud si nedáme pozor, snadno se můžeme cítit vláčeni různými protichůdnými směry. Pocity se dají popsat jako na hraně. „Ale na hraně čeho? To nemusíte ani vědět,“ uzavírá lékař.

Jestli patříte k těm, kteří každý rok místo nadšení a štěstí zažívají spíše úzkost a chaos, zkuste si dopředu naplánovat činnosti, které vás uklidňují, zaznamenávejte si své emoce, popřípadě neváhejte a požádejte o psychologickou pomoc.

Pozor by si měli dát také sportovci, aby od prvních jarních dní díky přílivu energie nezvyšovali neúměrně počet hodin, které věnují tréninku. I tady hrozí spíše přetížení a zranění. Jestli rádi sportujete venku, udělejte si přiměřený plán. Je to lepší než začít příliš rychle a dělat příliš mnoho.

Začněte s proměnou

„Symbolismus znovuzrození a nového života, který je synonymem k začátku jara, se týká také stavu lidské mysli,“ říká koučka Melissa Eislerová a přidává několik rad:

Udělejte si čas na sebe. Naše společnost je posedlá plánováním a to často vede k psychickému zahlcení. Dopřejte si chvíle, kdy budete spontánní, dělejte jen to, co se vám zrovna chce.

Proveďte inventuru, co ve vašem životě funguje a co naopak ne. Co by se dalo zlepšit? Co doopravdy chci? A pátrejte po důvodu, proč to nemůžete získat.

Rozhodněte se, jaký je váš úmysl nebo záměr. Jednotlivé kroky jsou důležité, ale záměr nám je pomůže určovat a neponechat vše jen náhodě.

Starejte se o své tělo. K tomu, abyste si osvěžili mysl, je nezbytné mít dobrý pocit i ze své fyzické stránky. Obě složky by měly být v rovnováze.

