Jarní detox šatníku krok za krokem

„Detox je dobré dělat před každou sezonou, tedy jeden na jaro a léto, druhý na podzim a zimu. Je přirozené, že se vám šatník v těchto obdobích mění, takže až budete uklízet zimní kabáty a bundy a do předních řad skříně přijdou jarní šaty a sáčka, vezměte to z gruntu a projděte kousek po kousku. Ve skříni si vytříděním vytvoříte potřebný prostor, budete mít vše na očích a uvidíte, že ranní výběr outfitu bude jednodušší a rychlejší,“ říká Barbora Havlíková, stylistka Metropole Zličín.

Když nastane ten správný čas, doma máte klid a nikam nespěcháte, otevřete skříň a chvíli ji pozorujte. Pokud máte oblečení na místech, na která nevidíte, je pravděpodobné, že už ani nevíte, že jej tam máte. A právě takové kousky jsou těmi prvními, které by měly jít pryč. Aby pro vás každodenní oblékání bylo co nejjednodušší, je totiž potřeba mít vše na očích, a ideálně na jednom místě.

To stejné platí i u vzdálenějších skříní či odkladních ploch, kam dáváte oblečení, které vám už nesedí nebo je nemoderní. Všechny tyto kousky, které vám zbytečně zabírají prostor, je lepší darovat nebo odnést do speciálního kontejneru na textilie.

Když máte pryč věci, o kterých už jste ani nevěděli, že jste si je koupili, přichází na řadu hlavní část šatníku. Tady to bude úkol i pro vaši fyzičku, všechny věci ve skříni je totiž potřeba si vyzkoušet.

Důležité je to nejenom kvůli tomu, abyste zjistili, zda velikost stále odpovídá a dobře sedí, ale také proto, abyste věděli, jak se v nich cítíte. V tomto případě je největším pomocníkem velké zrcadlo, ve kterém uvidíte celou svou postavu. V každém kousku se prohlédněte a uvědomte si, kdy jste ho naposledy měli na sobě, jestli jej máte s čím kombinovat, zda zapadá do vašeho stylu a proč jste si ho vlastně koupili.

„Pokud jste k sobě upřímní a na otázku ‚dělá mi to radost‘ odpovídáte od srdce, pak vám věci, které vám v šatníku zůstanou, krásně odhalí váš styl. To znamená, že lehce uvidíte, které kousky oblečení převažují. A jakmile znáte to, v čem se cítíte dobře, přestanete si kupovat oblečení jen proto, že se vám líbilo na figuríně v obchodě, ale k vám absolutně neladí,“ radí odbornice přes úklid Jana Bohmová, autorka knihy Jak začít s debordelizací.