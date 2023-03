V Praze vzniká první banka stolice v Česku. Fekální dárci musí splnit náročné podmínky

V současnosti musí nemocnice, které sami dárce nevyšetří, posílat pacienta do jiných zařízení.

„Fekální transplantace se pak provádí na pracovištích, kam jsou pacienti odesláni. To je velmi nekomfortní,“ vysvětlil vedoucí Centra výživy ve Fakultní Thomayerově nemocnici a přednosta tamní Interní kliniky 3. LF UK a FTN Pavel Kohout.

Transplantace bude využívána u lidí, kteří onemocní klostridiovou kolitidou – nepříjemnými průjmy, které vyvolávají bakterie Clostridioides difficile. Ty se vyskytují přirozeně v tlustém střevě člověka, a to asi u 5-10 % populace.

Diagnóza se provádí stanovením toxinů, protože střeva mohou být často osídlena netoxigenními formami klostridií, a tak by test na přítomnost bakterie nebyl dostatečně průkazný. K diagnostice se využívá nejběžněji test ELISA. Testy se provádějí vždy třikrát po sobě, většinou po 48 hodinách. Bakterie má někdy schopnost se tzv. „schovat“ a při jednom negativním testu ještě nemusí být záruka, že nejsou ve střevě přítomny její toxiny.

„Lékař, který bude mít pacienta s tímto onemocněním, se nám ozve, my mu poskytneme tuto bezpečnou stolici. On si ji pak v ambulanci podle instrukcí rozmrazí a aplikuje,“ doplnil Pavel Kohout.

Samotná aplikace zdravé stolice není podle lékařů problematická. „Může se podávat malým klysmatem do konečníku nebo zavedenou sondičkou do tenkého střeva,“ vysvětlil přednosta interní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Efekt je vidět do několika dnů. Účinnost metody je podle lékařů víc než 80 procent. Služba bude pro pacienty zpoplatněna, výše částky je zatím v jednání.

Služba by měla nemocnicím i pacientům ušetřit čas i peníze. „Pacient nebude muset být v nemocnici ani o den déle, než bude nutné,“ doplnil vedoucí Centra výživy ve Fakultní Thomayerově nemocnici.

„Každopádně tato bakterie je neskutečný predátor, jehož množství narůstá,“ zmínil Pavel Kohout. „Jeho bakterie dokážou být i dva roky někde v prachu. Poté, když se dostane do těla člověka, probudí se, a pokud má pacient oslabenou střevní mikrobiotu, způsobí komplikace, které mohou vést až ke smrti,“ dodal.

V současnosti lékaři v Česku ročně provedou zhruba 600 transplantací stolice. Povolena je jen u klostridiové střevní infekce. U dalších nemocí je to zatím ve fázi testování.

Ideální dárce by dle lékařů měl být zdravý, měl by se zdravě stravovat a alespoň půl roku by neměl užívat antibiotika.