Způsoby, jakými technologie transformují náš sexuální život

Hned na začátek je potřeba upozornit, že lidé mají obecně méně sexu než dříve. Mezi lety 2000 a 2018 se podle odborníků snížila sexuální aktivita u mužů ve věku 18 až 24 let natolik, že každý třetí uváděl, že neměl žádný sexuální styk v roce předcházejícím tomu, kdy se výzkumu zúčastnil.

Podobný pokles četnosti pohlavního styku prokázala i jiná studie, která se zaměřovala v letech 2009 až 2018 na sexuální život lidí od teenagerovských let do hranice 49 let. Četné studie navíc prokázaly, že podobné trendy jsou viditelné napříč různými národy a přispívá k nim celá řada faktorů.