Společné rozhodnutí? Kdo nejčastěji navrhuje vztah bez sexu

Jenže ani to není tak úplně pravda. U velké většiny párů, zejména starších 50 let (u kterých výrazně nastává omezení sexuální aktivity), jde o rozhodnutí ze strany muže. Ovšem není to tak, že by si výrazně přál přestat se sexem. Nejčastějším důvodem bývá spíše ztráta sebedůvěry a schopnosti dosáhnout erekce. Často pak odborníci v ordinacích slyší vysvětlení typu: „Nechci raději vůbec začínat něco, co nemůžu dokončit.“