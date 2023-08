Život se po covidu vrátil do starých kolejí, řada vztahů nikoli

Jsou to více než tři roky, kdy se světem začaly šířit první zmínky o virovém onemocnění covid-19. Nedlouho na to se začaly objevovat první nařízené lockdowny a svět se najednou zpomalil a změnil. To, co se zdálo být nezbytným krokem k ochraně zdraví, si ale bohužel i několik let poté vybírá svou daň – a to na vztazích.

Foto: Profimedia.cz U mnoha vztahů byla pandemie koronaviru onou poslední kapkou, která vztah natrvalo zničila