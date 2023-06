Nejčastější problémy ve vztazích, které stojí za rozchody

Vztahový kouč a spisovatel James Michael Sama na svém webu hovoří o deseti nejčastějších problémech, kvůli kterým mohou vztahy ztroskotat. Nabízí ale také několik nápadů, jak těmto problémům předcházet nebo je vyřešit.

1. Očekáváte, že vztah vyřeší vaše problémy

Hodně lidí se domnívá, že pokud si koupí auto, kabelku nebo dům, tak budou konečně šťastní. Podobně si mohou myslet, že pokud najdou „toho pravého“, zmizí jejich osamělost a jejich život tak bude bezproblémový. Tím ale na sebe i na partnera vyvíjejí velký tlak, protože očekávají, že vztah bude jediným zdrojem štěstí v jejich životě.

To, co bychom před vstupem do každého vztahu měli udělat, je vybudovat si takový život, který budeme mít rádi sám o sobě. Tím naše štěstí nebude vázáno na lásku druhého.

Jak poznat, že chodíte s nesebevědomým mužem Vztahy a sex

Do nového vztahu si tak s sebou přineseme sebedůvěru, která nám pomůže udržet si naše standardy. V důsledku toho je méně pravděpodobné, že budeme ve vztahu setrvávat, přestože nám do života nepřináší štěstí.

2. Máte jiné životní priority

Možná se vám někdy stalo, že jste přemýšleli nad tím, zda s partnerem toužíte po stejných věcech. Pokud jsou cesty a cíle dvou lidí naprosto odlišné, pravděpodobně se od sebe začnou vzdalovat a nakonec se rozejdou.

Vyřešit tento problém, pokud se vaše životní priority zcela odlišují, bude nesmírně obtížné. Pokud si ale s partnerem na začátku nového vztahu promluvíte o vašich cílech, ambicích a směřování v životě, můžete tomuto problému předejít. Někdy jsme totiž tak uneseni láskou a touhou, že spolu zapomeneme vést rozhovory o tom, zda je naše cesta stejná.

3. Vaše nároky jsou příliš vysoké

I když bychom neměli slevovat z našich nároků, očekávat u partnera dokonalost za každých podmínek je nereálné. Každý den na sociálních sítích vidíme představy o tom, jak by měl správný vztah vypadat a pak jsme frustrovaní, protože ten náš bezproblémový není.

Proto bychom od ostatních neměli očekávat nemožné a připustit, že nikdo není neomylný. Nápomocné může být vyjasnění si svých přání a potřeb. Měli bychom si definovat, co ve vztahu skutečně potřebujeme, a být otevření to přijmout, až to přijde, i když třeba ne v takové podobě, jakou jsme očekávali.

4. Kvůli minulým zkušenostem máme nedostatek důvěry

Důvěra se musí nejprve získat a poté pečlivě opečovávat, aby ze vztahu nezmizela. Pokud si ale do nového vztahu s sebou přinesete špatné zkušenosti a nedůvěru ze vztahu předchozího, může všechno rychle skončit.

Jestli jste v minulém vztahu zažili nevěru, nelze tuto zkušenost promítat do nového protějšku, pokud se takto neprovinil. Vaše pocity jsou naprosto oprávněné tehdy, pokud váš partner udělal něco, čím vaši důvěru ztratil. Neměli byste ho ale nespravedlivě odsuzovat v případě, že se ničím neprovinil.

5. Neumíte komunikovat

Nedostatek komunikace je podle Michala Samy jedním z hlavních důvodů, proč vztahy selhávají. Kromě nedostatku důvěry, který může být jednou z bariér v naší komunikaci, existují ještě další. Jeden z partnerů (nebo oba) se odmítají omluvit nebo přiznat, kdy udělali chybu. Možná můžete chovat zášť k něčemu, co se stalo v minulosti, ale nikdy jste to partnerovi neřekli. Nebo je vám nepříjemné mluvit o svých pocitech.

Ať už je důvod jakýkoliv, nedostatek komunikace mezi partnery vytváří hluboké propasti. Abyste byli schopni je překonat, musíte být ochotní vést nelehké rozhovory a přijmout kritiku.

Když se do vztahu vloudí boj o moc Vztahy a sex

Někdy se jako první omluví partner, jindy zase vy. Důležité je spolu komunikovat neagresivním způsobem a se vzájemným respektem. Stojíte totiž společně proti problémům, ne proti sobě.

6. Posouváte se, ale oni zůstávají na místě (nebo naopak)

Většina z nás touží po sebezdokonalování v různých činnostech, které každodenně děláme. Může se ale stát, že jeden z partnerů se plně věnuje sebezlepšování, kdežto druhý je spokojený tam, kde je. Není to tak, že by jeden z nich byl horší nebo lepší, zkrátka se k sobě nehodí.

Je velice náročné změnit to, kým někdo je. Proto je zapotřebí se kriticky zamyslet nad tím, zda se váš a partnerův život k sobě hodí a jaké případné odlišnosti jste ochotni tolerovat. Pokud se ale bude jeden z partnerů neustále zdokonalovat, toho druhého přeroste a propast mezi nimi naroste do takové míry, že ji nebude možné zmenšit.

7. Do vztahu nevkládáte dostatek úsilí

Fungující vztahy vyžadují mnoho práce, lásky a neustálé péče. Pokud usnete na vavřínech a nabudete dojmu, že se nemusíte snažit, vztah může dospět ke konci.

O vztahu byste proto měli přemýšlet tak, jako přemýšlíte o jiných oblastech v životě. Pokud chcete něčeho dosáhnout nebo se v nějaké dovednosti zlepšit, musíte proto vyvinout určitou míru úsilí. Totéž platí i pro zdravý vztah. Je potřeba na něm v průběhu času pracovat a musíte být ochotni do něj vynaložit dostatek energie.

8. Máte pocit, že je to nuda

Žijeme ve velmi rychlé době, která je plná povinností. Často tak mohou v životě nahradit vzrušení a my žijeme v nekončící rutině. Postupem času přestaneme pro partnera dělat maličkosti, stáhneme se a sundáme z nohu z plynu, protože si myslíme, že je nám partner naprosto oddaný.

Jedenáct znamení, která napoví, že jste ve vztahu se sobcem Vztahy a sex

Jenže nikdo nechce být brán jako samozřejmost a být přehlížený. To se stane, pokud necháme rutinu ovládnout náš život, ze kterého v důsledku zmizí všechna vášeň.

Abyste tomuto předešli, naplánujte si s partnerem každý týden rande. Můžete si začít psát milostné vzkazy nebo zprávy ze kterých bude jasné, že vám na něm stále záleží.

Vybudovat váš vztah stálo určitě mnoho práce. O to těžší je si ho i udržet.

9. Špatné načasování

Můžete potkat správného člověka ve špatnou dobu. Třeba je naprosto okouzlující, chytrý, pozorný, ale zrovna se rozvádí. Přemýšlíte nad tím, zda jste pro něj jen „odrazovým můstkem“, nebo zda na vás bude mít čas i po tahanicích po soudech. A vy se stále budete pokoušet sami sebe přesvědčit, že má tento vztah budoucnost.

Pak ale za vámi jednoho dne přijde s tím, že by chtěl po dlouholetém manželství zažít zase chvíle volnosti a celý vztah si promyslet.

Nejspíš jste věděli, že to tak může dopadnout, avšak báli jste se si to připustit. Možná kdybyste se potkali v jinou dobu, mohlo by to vyjít. Musíte se na situaci podívat kriticky a s protějškem si vyjasnit, co od vztahu očekáváte a především v jaké životní fázi se nacházíte.

10. Nejste kompatibilní

Připustit si, že to ve vztahu zkrátka nefunguje, je jedna z nejtěžších věcí. Často není vina na jedné ani na druhé straně, s partnerem se k sobě prostě nehodíte.

Nekompatibilní můžete být buď v rovině fyzické, emocionální, intelektuální nebo duchovní. Řešením je být k sobě co nejvíce upřímní ohledně toho, jak moc nebo málo se k sobě v těchto oblastech hodíte. Velký rozpor v jedné oblasti může způsobit konflikty v těch zbývajících, a proto není ostudné si umět přiznat, že někdy i přes vzájemnou snahu je ukončení vztahu nevyhnutelné.