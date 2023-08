Nudu v ložnici zažívá až 40 procent Češek. Receptů, jak s ní bojovat, mají hned několik

Udržet sexuální touhu i po letech ale není snadné. Každý se po nějaké době může dostat do situace, kdy ho milování s druhým může přestat bavit i naplňovat. To ale nutně neznamená, že tato krize bude trvat věčně. Jde o to neustále na vztahu, ale i intimitě pracovat.

Odborník také upozorňuje, že má-li být jakákoliv komunikace úspěšná, vždy musí být dvousměrná a s respektem ke druhému: „Všichni jsme jedineční a naše postoje a preference se mohou v čase měnit. Proto se partneři nemusí vždy v otázkách intimity shodnout. Je důležité nehovořit jen o tom, co sám chci a potřebuji, ale také projevovat zájem o to, jak to vidí protějšek a po čem touží, či naopak netouží. Když chce jeden z partnerů do sexu zařadit něco nového, měl by se zajímat, zda by to chtěl zkusit i ten druhý a ve výsledku to mohlo potěšit oba,“ doplňuje lékař na závěr.