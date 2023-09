Zahoďte aplikace, smluvit rande jde i v reálu

Jistě, aplikace nám pomáhají propojit se s lidmi, na které bychom nejspíš v naší místní hospodě nenarazili. Realita online seznamek je ale většinou neúprosná – trávíme týdny i měsíce chatováním, které nikam nevede. A prvních schůzek, kde nepřeskočí žádná jiskra, bývají desítky. Dostavuje se pak únava a pocity marnosti, smutku i vzteku.

Průzkum aplikace Hinge ukázal, že 61 % jejích uživatelů se cítí při randění přes aplikace přehlceno možnostmi, jež se ukážou jako marné. A podle jiného průzkumu zažívají nějakou formu emoční únavy či vyhoření z online randění čtyři z pěti Američanů.

Navíc minové pole ze světa seznamovacích aplikací nedělá jen téměř nekonečný počet neúspěšných pokusů – jeho součástí se stala i řada negativních jevů, se kterými se prostě musí potýkat a vyrovnávat každý.

Chování na prvním rande aneb Co muži a ženy považují za důležité

Například očekávání, že se k nám někteří uživatelé budou chovat špatně nebo přímo hnusně, se stalo normou.

Každý třeba počítá s tzv. ghostingem, tedy tím, že nás člověk, se kterým si pravidelně dopisujeme, náhle začne ignorovat, víme také, že tu lidé lžou.

Adrenalinová jízda vzrušuje

Faktem ale je, že ze začátku je online randění obrovská zábava a přináší uživateli hodně vzrušení a příjemného napětí. Jenže ti, kteří přes počáteční adrenalinovou jízdu neztratí ze zřetele, že chtějí vážnější vztah, často rychle vystřízliví – v okamžiku, kdy chtějí přejít k prohlubování známosti, jim „notoričtí seznamovači“ bez skrupulí pláchnou…

„Mozek v průběhu seznamování produkuje endorfiny a adrenalin a toho se při snaze přerušit řetěz prvních schůzek a zůstat déle u jednoho partnera vzdává poměrně těžko,“ vysvětluje psycholožka Kamila Ryšánková.

„Některé výzkumy dokonce přirovnávají seznamování přes aplikace k hraní počítačových her: mozek bere seznamování jako hru, něco, co není zcela reálné, a uvolňuje přitom dopamin a serotonin. Řídí se primitivními strukturami, chce toto své jednání stále opakovat a už netouží po reálném vztahu.“

Znepokojivá realita moderního randění

Jiskření na chatu bývá iluze

Neochota vzdát se vzrušujících pocitů, ke kterým přijdeme bez nějakých velkých investic a námahy, je ale jen jedním z velkých negativ, kterým na seznamkách čelíme. Když už se dostaneme ke schůzce, frustrace vrcholí. „V samotné fázi setkání přichází rozčarování – protějšek neodpovídá tomu, koho jste si vysnili,“ říká psycholožka.

Řada zkušenějších uživatelů se tomu snaží předejít tím, že si s přijatelnými adepty na první schůzku raději ani předem moc nedopisuje. Neztratí tak sice čas marným chatováním, citově se příliš neangažují, ovšem výsledek bývá podobný – pravděpodobnost, že je celkem náhodně vybraný protějšek zaujme, je malá. A tyto scénáře se stále opakují, což velice vyčerpává.

„Pokud by si tito lidé domlouvali schůzky v reálném životě, do této situace by se nedostali. Předem by si totiž nevytvořili obraz toho, jaký daný člověk je, ale poznali by rovnou reálnou osobu s jejími přednostmi i nedokonalostmi,“ uzavírá odbornice.

Nehledě na to, že pokud se přirozeně seznamujeme v okruhu přátel, známých, na nějakých akcích apod., tito přátelé a zážitky nám zůstanou, i když zrovna nepotkáme nikoho pro vztah.

Seznamka Tinder patří po první dekádě k nejpopulárnějším mobilním aplikacím

Hledejte hlavně kamarády

Podle průzkumu společnosti Nielsen Admosphere by seznámení v reálném světě preferovalo až 90 % Čechů včetně těch, kteří aplikace běžně používají. Potíž je, že potkat někoho mimo seznamky považuje mnoho lidí za obtížné. Dva roky lockdownů naše sociální schopnosti jistě nevylepšily, vytratilo se i mnoho přátelských vztahů.

Jak tedy narazit na potenciálního partnera? Ne každému se chce chodit sám do baru (takové známosti bývají navíc ošemetné) a jen málo lidí ovládá umění přirozeně zapříst rozhovor třeba na tramvajové zastávce. Navíc v reálu člověk musí být připravený na celou řadu trapných momentů a strach z odmítnutí tváří v tvář bývá větší než na neosobním internetu…

Podle autorky knihy The Offline Dating Method (Metoda offline randění) Camille Virginiové hodně pomůže, pokud se na nové lidi nebudeme dívat jen jako na potenciální milence a partnery, se kterými si hned musíme domluvit rande. Jde totiž především o vytváření sítě přátel a známých.

„Po pandemii naše sociální dovednosti zrezly. Jako kdyby randění nebylo nervy drásající už před ní, dnes 51 % single lidí zažívá FODA (fear of dating again – pozn. red.) neboli strach z návratu k randění,“ upozorňuje Virginiová.

„Ale mezilidský kontakt, speciálně ten osobní, nikdy nevyjde z módy,“ povzbuzuje s tím, že knihu napsala po zkušenosti, kdy si jako introvertka musela nečekaně vytvořit nový sociální okruh, a to ještě v novém městě, kde nikoho neznala.

Typy přátelských vztahů, které v našich životech potřebujeme

Schovejte mobil a pozorujte

Autorka se totiž s přítelem přestěhovala do amerického Chicaga. „Rozešel se se mnou během několika týdnů a nechal mě mezi dvěma možnostmi – vrátit se zpátky domů, nebo zakořenit na novém místě sama. Nejdřív jsem prostě napsala na Facebook: Jsem v Chicagu nová, zná někdo někoho? Tak jsem se začala postupně seznamovat a aktivně hledala příležitosti, jak se potkávat s novými známými a jak jejich prostřednictvím najít další,“ líčí Virginiová rozšiřující se řetězec, ve kterém ji místní propojovali s jinými přáteli a skupinami.

„Také jsem se rozhodla, že přes svou introvertní povahu budu zkoušet potkávat lidi pěkně postaru, v kavárnách, na večírcích, nebo když jdu prostě po ulici.“

Chce to nechat telefon v kapse a dívat se, kdo je přímo před vámi. „Příležitosti jsou všude, prostě oslovte toho souseda, který se vám líbí,“ povzbuzuje s tím, že nikdy nevíte, jestli s ním jen prohodíte pár slov nebo se z něj stane dobrý známý, který vám rád zalije kytky, když jste pryč, nový kamarád nebo třeba i nový klient, pokud podnikáte.

„Nakonec to může být někdo, s kým si prostě rozumíte a kdo vás o tři měsíce později pozve na párty, kde potkáte svého budoucího manžela.“

Jak si vytvářet a rozšiřovat síť přátel Přátelé a známí, se kterými se v reálném světě skutečně (!) vídáte a podnikáte s nimi akce, jež jsou vám příjemné, velmi obohacují váš život. A možná se právě díky nim i seznámíte se svým budoucím partnerem. Zakladatel platformy SocialSelf David A. Morin dává pár tipů: Netajte se tím, že chcete rozšiřovat a propojovat svůj okruh přátel. Čím víc o tom budete mluvit, tím víc přitáhnete lidi, kteří mají stejný záměr.

Aktivně své nové kamarády i jejich kamarády zvěte. Pořádejte akce, které nejsou přístupné jen úzké skupině lidí – výlet, posezení v parku, párty u vás doma, společné sportování nebo návštěvy nějakých jiných akcí. A vy také taková pozvání přijímejte.

Naučte se požádat o kontaktní informace. Nemusíte každý kontakt využít, ale nikdy nevíte. Třeba vás napadne pořádat večer deskových her a nebudete vědět, koho pozvat dřív.

Nezapomeňte říkat přátelům, ať přivedou ty své. Nejde jen o to, že potkáte nové lidi, kteří vás pak mohou propojit s dalšími. Kamarádi, kteří jsou spíše plašší, se budou cítit jistěji, pokud dorazí s někým, koho znají.

První rande je jen začátek

Pokud se to opravdu stane a vy máte pocit, že jste konečně potkali toho pravého, dejte si pozor, abyste ve svých očekáváních nepředbíhali vývoj situace a nedělali předčasně pozitivní závěry. Experti doporučují pro první rande a pár následujících dnů zdravý realismus.

Hlavně sledujte, jak ten druhý projevuje svůj zájem. Lidé se chovají jinak ve skupině a jinak ve dvojici. Možná se znáte z nějakých akcí společných přátel, při prvním rande máte ale právo očekávat, že se váš partner bude věnovat pouze vám, bude vám naslouchat a reagovat na vás (stejně jako vy na něj).

Ne každý je komunikační ideál, někomu může trvat déle, než se uvolní a začne klást zajímavé otázky, ale i s malými zaškobrtnutími je možné si hezky popovídat a přijít na to, co máte společného. A to je základ. Pokud se ten druhý stále dívá do telefonu, mluví hlavně o sobě a pak ještě má pocit, že jste si skvěle popovídali, není to člověk pro vás.

O čem je vhodné se bavit na prvním rande, o čem raději pomlčet

Také byste měli trvat na upřímnosti. Vidět do jiných je těžké, ale výroky či historky, jež úplně nesedí, neberte na lehkou váhu. I vyhýbavé odpovědi rychle ukážou, jak si stojíte.

Stejné to je i v situaci, kdy před vámi začne flirtovat s někým jiným. Samozřejmě je to jen první rande, ale také jasná ukázka nezdvořilosti, možná i náznak bezohlednosti.

Máte po schůzce dobrý pocit? Počkejte si, jaká bude komunikace po pár dnech. Jde o to, zda se vám ozve a bude adekvátně odpovídat na zprávy. Vědět byste si měli dát vždy, ať už bylo rande vydařené (chcete se vidět znovu), nebo ne. V tom případě s respektem a laskavostí oznámíte, že to na další schůzku nevidíte.

Pokud ale jeden z dvojice vyžaduje neustálý online kontakt a odpovědi v jakoukoliv denní a noční dobu, jde o nezdvořilost, a někdy i známku budoucí tendence k přílišné kontrole nebo závislosti…

V reálu se takové propojování s potenciálními známými a přáteli může zdát pracné a těžké. Někdy asi také je, ale upřímně – opravdu hodnotné věci obvykle snadné nebývají. Ovšem stojí to za to, protože jen tak vytvoříme čas a prostor jak pro přátelství, tak pro to, aby mohla přeskočit ona pomyslná jiskra.