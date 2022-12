Šest věcí, které vám nikdo neřekne o sexu po porodu

Hádáme, že sex je to poslední, na co po narození potomka myslíte. Jakmile si ale zvyknete na nový rodinný režim, vaše tělo se zahojí a s partnerem dokážete naspat více než dvě hodiny denně, možná začnete o milování opět přemýšlet. Pravdou ale zůstává, že první sex po porodu je pro mnoho žen spíše výzvou.

„Často se setkávám se ženami, které mají psychický blok a obávají se potenciální bolesti, která by se sexem mohla přijít. Stejně tak bojují s pocity fyzické odlišnosti po porodu,“ říká doktorka Katherine Kohariová.

Ať už zažíváte jakékoliv pocity, pamatujte, že byste se do prvního sexu po porodu neměla nutit. Dopřejte svému fyzickému i duševnímu stavu dostatek času na rekonvalescenci a věřte, že chuť na milování se dříve nebo později dostaví sama, bez pozvání. A právě v takové chvíli je dobré vědět o změnách, které se po narození dítěte promítly do vašeho sexuálního života.

„Vnější otvor vašeho děložního čípku, známý jako interní os, po porodu mění svůj tvar. Z kulatého tvaru přechází do tvaru ‚úsměvu‘. Během porodu se také natáhne podpůrná tkáň kolem pochvy. Následně se sice může částečně zmenšit, ale nikdy už nebude mít stejný tvar,“ upozorňuje na zásadní změny lékařka Jennifer Austin Contiová.

„Opět platí, že byste neměla propadat panice. Téměř všechno je normální. Pokud ale bolest přetrvává, obraťte se na svého lékaře. A dvojnásob to platí pro ženy, které si z porodu odnesly stehy,“ apeluje Minkinová.

Každý člověk je jiný, a tak nelze generalizovat. Přesto platí, že všem ženám se po porodu změní žebříček priorit, přičemž miminko je logicky prioritou číslo jedna. To s sebou ale přináší také skutečnost, že se sex může proměnit v pouhou fyzickou aktivitu, kterou si chcete „odfajfkovat“ ze svého seznamu úkolů. Stejně tak je typické, že na milování nemáte dostatek času ani prostoru, a tak se spokojíte s „rychlovkou“ bez jediného náznaku romantiky.

S předchozím bodem souvisí také to, že si pravděpodobně budete muset sex plánovat. „Po narození miminka jsou oba rodiče velmi unavení a trpí spánkovým deficitem. To znamená, že jenom zřídka se stane, že touha po sexu vznikne spontánně,“ říká sexuální terapeutka Cynthia Pizzulliová a dodává, že není nic špatného na tom, když si s partnerem sex naplánujete do diáře.