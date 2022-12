Dnešní rodičky preferují jiný porod, v kurzu jsou asistentky

Čím dál tím více budoucích maminek upřednostňuje porod vedený bez zbytečných intervencí a omezení. Aktuálním trendem v porodnictví, podpořeným zákonnými normami, je svěření péče do rukou porodní asistentky, která se o těhotnou stará bez nutného dohledu lékaře. Vyškolené porodní asistentky se snaží vytvořit pro rodičku co nejpřívětivější zázemí a prostředí, naslouchajíc jejím potřebám. Pražská porodnice U Apolináře takové možnosti nabízí již několik let.

Dnešní rodičky preferují jiný porod, v kurzu jsou porodní asistentky

„Porodní asistentka doprovází ženu před porodem, při porodu a po porodu, stará se o její potřeby. Z mého hlediska je nejdůležitější zdraví a bezpečí pro budoucí maminku a miminko," řekla Novinkám Pavlína Jirásková, staniční porodní asistentka Gynekologicko-porodní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ta se porodům věnuje už 35 let a pomohla na svět tisícům miminek. Za pomoci asistentek bez dohledu lékaře mohou spontánně rodit ženy, které splňují kritéria nízkého rizika komplikací a mají absolutně bezproblémové těhotenství. Lékař je ale samozřejmě v případě náhlých komplikací vždy k dispozici. Zachránila je speciální operace Děti Nespornou výhodou je to, že porodnice je součástí Všeobecné fakultní nemocnice, kdy při vzniku jakýchkoliv komplikací při těhotenství a porodu porodníci spolupracují s lékaři řady specializovaných odborností a tito jsou k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Další velkou výhodou jsou široké možnosti tlumení porodních bolestí, od rajského plynu až k nejpokročilejším možnostem porodnické analgezie, takzvaného „epidurálu“, vše hrazené pojišťovnou. Masáže, aromaterapie a speciální přání „K porodu patří například aromaterapie, která má velký efekt na uvolnění rodičky a navození příjemné atmosféry. Uvolňující masáž akupresurních bodů také může přispět k normálnímu průběhu porodu,“ vysvětluje další zkušená asistentka Vladimíra Topaková. Nezastupitelnou úlohu hraje také otec miminka, ten je podle Topakové hromosvodem emocí maminky. „Je takovým nejbližším přítelem maminky. Když jsou zde tatínci, tak jsou maminky uvolněnější,“ doplňuje. Foto: archiv Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK Porodní asistentky provází rodičku před, během i po porodu. Podle Topakové mají maminky nejrůznější přání. „Zkušené porodní asistentky už málo co zaskočí. Třeba kousání pupečníku u porodu, některé maminky si samy opravdu chtějí ukousnout pupečník u dítěte. Některé třeba chtějí mixovat placenty a z ní vyrobit například smoothie,“ vypráví s tím, že to je ale opravdu už velmi krajní přání, kterých zas tolik není. Maminkám se, co se týká porodních přání, snaží personál vyjít vstříc. „V současnosti se v podstatě nebráníme žádným přáním rodiček. Byli bychom moc rádi, aby budoucí maminky věděly, že chceme být porodnicí otevřenou a naslouchající. Samozřejmě, vše v souladu s bezpečím pro matku a dítě. Zatím jsme stále ještě limitováni postupně dokončovanou rekonstrukcí porodního sálu a přestavbou na porodní pokoje a úpravami oddělení šestinedělí. Nicméně samozřejmostí je přítomnost blízkých osob,“ říká vedoucí lékař porodnice Michal Koucký. Rodičky se mohou během porodu volně pohybovat. Při nekomplikovaně probíhajícím porodu je miminko monitorováno jen minimálně a nárazově. Rodičky mohou jíst a pít, volba polohy, která jim při porodu nejvíce vyhovuje, je také samozřejmostí. K tomu mohou využít balon, porodní stoličku nebo polohovatelné porodní lůžko. Nástřih hráze (epiziotomie) se v žádném případě neprovádí preventivně. Miminko je ihned po porodu uloženo na bříško matky k bondingu a pupečník je ponechán, aby dotepal. Matka není od dítěte nijak oddělována, dítě je u ní bez jakéhokoliv přerušení kontaktu ponecháno libovolně dlouho. Oblíbená služba Služeb porodních asistentek většinou využívají ženy s nízkorizikovým těhotenstvím, z tisíce rodiček je takových 60 procent. Dalo by se tedy říci, že jde o nový trend, který využívá stále více nastávajících maminek. Lékaři dnes dokážou zachránit i miminko narozené ve 22. týdnu Žena Důležitý je také individuální přístup ke každé ženě a jejím přáním. „Kdyby nastaly nějaké komplikace, tak je lékař k dispozici, abychom ho mohly přivolat, ale jinak se o ženu staráme samy,“ doplňuje Jirásková s tím, že takové případy se sice dějí, ale je jich minimálně. „Dobrá porodní asistentka musí poznat nepravidelnosti a patologie u porodu, aby byl bezpečný. Když se mi něco nezdá, tak zavolám lékaře,“ dodává. Poporodní péče Komunikace mezi rodičkou a asistentkou je od začátku zásadní. Asistentky se snaží ženě vyjít vstříc tak, aby byla během porodu co nejvíc v pohodě. Samozřejmě jsou zde pro maminku i po porodu, protože i tato část může být provázena některými komplikacemi. Po porodu může asistentka ženě pomoct i například s kojením, péčí o miminko a s rekonvalescencí. Raději asistentku než klasický porod V porodnici U Apolináře přivedla nedávno na svět holčičku také rodička arménského původu, a to právě díky péči porodní asistentky. První porod absolvovala v jiné velké porodnici a „běžným“ způsobem. Foto: archiv Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK, Novinky Druhý porod paní Tsaghik prožila krásně díky asistentce. „Když bych porovnala můj druhý porod s prvním, tak byl mnohem jednodušší a nejenom v tom, že moje tělo bylo už připravené a vědělo, co se bude dít. Porodní asistentka byla výborná, poradila, jak přesně mám tlačit, jak mám správně dýchat a celkově to bylo vlastně opravdu příjemné, samozřejmě až na tu příšernou bolest,“ svěřila Novinkám paní Tsaghik s tím, že kdyby měla mít třetí miminko, rozhodně by chtěla rodit stejně jako nyní U Apolináře. Při převzetí péče od ošetřujícího gynekologa, přibližně v 36. týdnu těhotenství, probíhá vstupní kontrola těhotné, kde podle aktuálního průběhu těhotenství rozhodne lékař o tom, zda je možné těhotnou zařadit mezi ženy s nízkým rizikem komplikací. V současnosti se porodnice U Apolináře postupnými kroky snaží o to, aby většina žena s nízkým rizikem mohla absolvovat předporodní péči i vlastní porod jen s porodní asistentkou.