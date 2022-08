Od porodu čekejte bolest, od rodičovství ztrátu svobody, tvrdí matky bezdětným

Matky se svěří se svými mateřskými příběhy a odlišnými zkušenostmi s porodem i šestinedělím. Bezdětné přiznávají obavy, přibližují svá očekávání a zbožná přání. Otevřeně si povídají o tom, jak bolí porod, jak se žena cítí poté, i co všechno dokážou v těle způsobit hormony.

Podcasty jsou záznamy mluveného slova umístěné na internetu, kde si je může kdokoli přehrát. Plusem podcastů oproti rádiovému vysílání je možnost poslechnout si oblíbený pořad kdykoliv a kdekoliv. Pokud jste zrovna na cestě do práce, na dovolené nebo nechcete večer strávit zíráním na televizi, stačí mít u sebe pouze mobilní telefon, v ideálním případě i sluchátka. Anglické slovo podcast pochází ze spojení slov iPod a broadcast, v češtině pro něj zatím není ustálený ekvivalent.

Ženy přiznávají, že v šestinedělí to nebyly ony. Stačilo si jen představit, že se dítěti něco stalo, a propukly v pláč. Jiné zažívaly příval energie a pocit, že jsou superhrdinky, když dokázaly přivést dítě na svět přirozeně a bez jakékoli medikace. Probírají také bezpodmínečnou lásku, kterou k dětem cítí. Přiznávají však, že ji nezačaly cítit hned v prvním momentu, kdy dítě držely.

Ty, které mateřství teprve plánují, přibližují druhým své momentální rozpoložení. Cení si své vlastní svobody, milují všechny své koníčky, a přejí si, aby děti do jejich partnerských životů nepřinesly zbytečný chaos, nebo mezi ně nevrazily klín. Doufají, že ustojí jakékoli překážky a budou z vlastní pohodlnosti přirozeně obětovat dětem vše, co bude třeba.

Ztrácíme s příchodem potomka část svobody? Změní se kompletně partnerský život? Jak se promění tělo ženy po porodu? Zanechá to na těle každé ženy šrámy? A může být někdo po dětech v lepší fyzické kondici, než předtím? Co všechno žena pro dítě obětuje? To a mnohem více ženy v rozhovoru probírají.