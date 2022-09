Sedm věcí, které vás toxický vztah naučí o lásce

1. Naučte se rozpoznat červené vlajky ve vztahu

Červené vlajky jsou signály, které by měly každého včas upozornit, když se děje něco špatného. Bohužel mnoho z nás je neustále ignoruje, mnohdy i z důvodu, že je nedokážeme včas rozpoznat.

Co všechno by nás mělo varovat?

Když je druhý přecitlivělý. Často mluví o svých ex a má špatné vztahy s rodiči.

Když si protějšek nedokáže udržet práci a odmítá mluvit o těžkých tématech.

Když odmítá vážný vztah či neplánuje děti.

Když vám brání v kontaktu s přáteli.

„Pravda je, že většinu varovných signálů ve vztahu vnímáme, ale přehlížíme je anebo je omlouváme. Kvůli tomu se neustále dostáváme do svízelných situací. Jakmile vás tedy něco začne nahlodávat, nebuďte k tomu lhostejní,“ doporučuje na svém blogu koučka Mitzi Bockmannová.

2. Naučte se poznat, co nedělat

Mnoho z nás ve vztahu opakuje stejné chyby. Buď se přizpůsobujeme úplně ve všem druhému, nebo naopak druhému nedůvěřujeme a za každým opožděným příchodem domů vidíme nevěru.

Podobně třeba na pohozené věci v ložnici pohlížíme jako na jasný důkaz toho, že si nás druhý neváží. A nedej bůh, když druhý zapomene na náš svátek, narozeniny či výročí, to je pak jasný důkaz toho, že nejsme důležití.

I když mohou být některé z těchto věcí pravdivé, často to s námi nemá nic společného. Člověk by se měl naučit si většinu věcí nebrat osobně, protože nic z toho, co se ve vztahu děje, není jen o jednom.

„Pokud už se vám něco nelíbí, pak to druhému vždy řekněte napřímo. Pokud vás něco štve a vy místo toho, abyste to řekli napřímo, zvolíte nepřímé vyjádření prostřednictvím činů, pak se nedivte, že ničeho nedosáhnete. Záměrná nečinnost, vyhýbání se odpovědnosti, odmítání přímo uvádět potřeby nebo problémy – to vše patří mezi signály pasivní agresivity, která do zdravého vztahu jednoduše nepatří,“ upozorňuje Bockmannová.

„Stejně tak když místo toho, abychom se k problému postavili čelem, vyslovujeme posměšné komentáře v naději, že druhý na základě toho uslyší naši nespokojenost a bude jednat. Ve skutečnosti tím dosáhneme jediného - že druhý začne všechny tyto posměšky a ironii ignorovat,“ dodává.

3. Přílišná podpora také škodí

Pokud má druhý nějaké problémy, je fajn, že mu pomáháte, ale vše má své meze. Nikdy to nedělejte dlouhodobě na úkor svých potřeb.

Stejně tak nevěřte tomu, že svou trpělivostí a neutuchající loajálností k druhému dostanete od druhého totéž. Dost často se stává, že druhého jednoduše přestane vztah s vámi bavit.

„Budete-li neustále tolerovat jeho přešlapy, omlouvat jeho špatné chování a mít pochopení pro jeho nezdary, pak se nedivte, že si váš partner začne myslet, že na jeho chování není nic špatného a nic se nestane, když udělá cokoliv,“ varuje odbornice.

Chcete-li, aby váš partner změnil své chování, přestaňte tolerovat to, co se vám nelíbí a ubližuje vám. Buď o věcech s druhým mluvte, nebo ze vztahu raději odejděte.

4. Zjistěte, jaké vlastnosti vám u partnera vadí či imponují

Jedno z nejdůležitějších ponaučení, které byste si z každého špatného vztahu měli vzít, je uvědomění si, co od partnera chcete a potřebujete.

Jakmile si začnete být vědomi, co se vám na druhém líbí a co ne, včas identifikujete na druhém jeho nedostatky, vyhnete se tomu, že se opět zamilujete do člověka, který za to nestojí.

5. Vzdát se neznamená prohrát

Řada lidí se bojí opustit toxický vztah jen proto, že pokud by to vzdali, byla by to jejich prohra. Ve skutečnosti tomu může být přesně naopak. Pokud opustíte lásku, která vás nečiní šťastnými, můžete jít dál jako vítěz se vztyčenou hlavou, protože jste v daný okamžik udělali to nejlepší, co jste mohli.

Pokud se snažíte měnit věci, které nefungují, ale druhý o to nestojí, pak vzdát se neznamená prohru, ale skutečné vítězství.

6. Uvědomění si vlastní síly

Všichni, kdo jednou přežili nezdravý vztah, jsou silní. Tím, že v sobě našli odvahu opustit lásku, která je nedělala šťastnými, získali zpět svou vnitřní sílu, kterou během času v toxickém vztahu ztratili.

Zbavit se nezdravých vztahů je neuvěřitelně obtížné, a kdo to jednou zvládne, pak si musí poblahopřát a začít na sebe pohlížet jako na silného jedince, kterého hned tak něco nerozhodí.

7. Být sám je lepší než být ve vztahu, ale nešťastný

Řada lidí, zejména žen, se bojí osamělosti. Často tak zůstávají v toxických vztazích, které jim velmi ubližují. Pravda je taková, že samota nemusí být vůbec špatná. Být pánem svého času, dělat si cokoliv, co vás napadne, může být tou nejlepší motivací.

I když se někdo může cítit sám zprvu mizerně, měl by si uvědomit, že nic z toho, co v daný okamžik prožívá, není tak bolestné jako stavy, které zažil v toxickém vztahu. Uvědomění si, že není nic horšího než den co den trpět s někým, kdo vás činí nešťastným, je ta nejlepší cesta k novým a krásným vztahům.

Jedna věc, která může být velmi jasná, když jste v toxickém vztahu, je, o kolik lepší by mohlo být žít sám než být s někým, kdo vás činí nešťastnými.

Závěrem

Podívejte se na všechny špatné vztahy, kterými jste prošli, a proveďte inventuru toho, co vás každý z nich naučil.