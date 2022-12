Sedm nezdravých každodenních návyků, které ničí váš sexuální život

Nebojte se proto přizvat do svého života jakýkoliv druh sportu. „Pokud do své každodenní rutiny přidáte pouhých třicet minut chůze navíc nebo začnete cvičit jógu, rázem se to promítne ve vašem sexuálním životě,“ říká Garrison.

Ložnice je nejen místem odpočinku, ale také většiny intimních chvilek. A tomu je důležité přizpůsobit její atmosféru. „Měly byste se vyhnout používání notebooku v posteli, sklidit dětské hračky rozházené po podlaze a odstranit vše, co do ložnice nepatří. Jeden můj klient měl na komodě poblíž postele fotku své tchyně a tchána. Nedivil jsem se, že takové prostředí v něm nevyvolávalo chuť na sex,“ říká sexuální terapeut a dodává, že cílem je, aby prostředí ložnice bylo stimulující, nikoli rušivé.

Vyhýbáte se masturbaci v domnění, že by narušila váš partnerský sexuální život? Chyba lávky! „Masturbace vám pomáhá objevovat, co se vám líbí. Tento objev následně můžete přenést i do partnerského sexu,“ vysvětluje sexuolog Eric Garrison. Výzkum zveřejněný v Archives of Sexual Behavior navíc naznačuje, že masturbace může podpořit sexuální touhu.