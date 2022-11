Jak během krátké chvíle zničit mužův zájem

„My muži víme, že ženy nejsou dokonalé. Což je dobře, protože ani my sami nejsme dokonalí. Přesto i jinak velmi milé dámy mohou mít vlastnosti, které nejsou řadě mužů po chuti. Používání koupelny s otevřenými dveřmi, nošení starého oblečení nebo vyprávění o detailech z menstruačního kalendáře nejsou zrovna vzrušující záležitosti, ale málokterého muže odradí. Pak jsou ale i takové, které mužův zájem zničí, a to velmi rychle,“ uvádí pro server Yourtango vztahový kouč Michael Griswold z amerického Denveru a rovnou uvádí některé příklady.

Muži mají rádi, když je ženy milují. „Posiluje nám to ego, když víme, že jsme vaší prioritou. Ale nechceme být jedinou prioritou. Máme totiž rádi ženy, které mají i jiné zájmy. Může to být nějaký koníček, práce nebo setkávání s přáteli, ale je důležité, aby to bylo. Když jsme totiž tím jediným důležitým ve vašem životě, vytváří to na nás velký tlak, který nám nedává příliš prostoru k volnému dýchání,“ vysvětluje Griswold.