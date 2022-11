Sedm fází, které doprovázejí rozchod

Dlouhé pohledy z okna, pláč ve sprše či účastnění se akcí, kde se všichni kolem vás baví, jen vy ne. Zobrazení zlomeného srdce je v popkultuře ihned rozpoznatelné. Ačkoliv si ne všichni pouštíme po rozchodu píseň „All by Myself“ (Pořád sama) po vzoru filmové postavy Bridget Jonesové, emoce a drama, které prožívá, jsou i tak skutečné.

Výzkum společnosti eHarmony ukázal, že během života si v průměru projdeme čtyřmi rozchody, přičemž k prvnímu dojde ve věku 20 let. Ať už jde o partnera, přítele, nebo člena rodiny, rozchody všeho druhu s sebou přinášejí bolest.

Podle stejného výzkumu dokonce takovou, že více než čtvrtině singles brání ve vybudování dalšího vztahu. To je dáno tím, že nejde jen o vztah, který skončí. Spolu s ním zanikne i budoucnost plná očekávání a nadějí.

„Jedna z nejhorších věcí je setrvat ve fázi popírání, a dokonce se snažit kontaktovat svého bývalého partnera. Tím získáte pouze to, že se zacyklíte v minulosti a připravíte se o milostný příběh s někým kompatibilním,“ říká Lloydová.

„Vztah umírá, láska je pryč, oba to víte, ale přesto se snažíte najít alespoň něco, k čemu se upnout. Nostalgie, vzájemné finanční závazky, možná i děti, kvůli kterým ve vztahu setrvat. Přestaňte si mazat med kolem pusy, seberte odvahu a přiznejte si, že ať se stane cokoliv, víte, že to pro vás bude to nejlepší.“