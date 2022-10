Mapa lásky - jak by měla vypadat a jak na ní zapracovat

Důležité jsou i dotazy na to, co ten druhý dělal např. v posledních dvou dnech (chtějte i detaily). Partneři by také měli vědět, kdo je jejich oblíbený příbuzný, jaké mají nesplněné sny, co je aktuálně nejvíc stresuje, ale i čeho se nejvíc bojí obecně a co je naopak nejvíc těší či vzrušuje.