Proč šťastné páry nesdílejí své životy na sociálních sítích

Jde o to, že skutečně šťastné páry se nemusejí chlubit svou láskou. Ve skutečnosti o svém vztahu na sociálních sítích téměř nedávají vědět. Zde je pár důvodů, proč se párům s přehnaně okatým životem na sociálních sítích daří hůře.

Když dva lidé neustále zveřejňují vtipy, vyznávají si lásku nebo sdílejí fotky, na kterých dělají zábavné a romantické aktivity, je to trik, jak přesvědčit všechny ostatní, že jsou ve šťastném a zdravém vztahu. Ve skutečnosti se ale snaží přesvědčit sami sebe, že tomu tak je.

„Často jsou to lidé, kteří hledají potvrzení svého vztahu od ostatních lidí na sociálních sítích,“ říká sexuoložka Nikki Goldsteinová pro Daily Mail .

„Srdíčka a komentáře mohou být natolik potvrzující, že když se někdo opravdu trápí, může ho to ujistit v tom, že se mu daří dobře,“ dodává.

Průzkum, který sledoval 800 mužů ve věku 18 až 40 let, zjistil, že narcismus a psychopatie předpovídaly vyšší počet zveřejněných selfie.

Sociální média často zobrazují životy lidí v ideálním světle. To může vytvářet falešný obraz o tom, že všechny vztahy jsou naprosto dokonalé a bezchybné, což je přesně to, o co usilují.