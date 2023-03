Proč někteří lidé opakovaně navazují nefunkční vztahy

Na jedné straně známe páry, které jsou spolu deset, dvacet či více let a stále jim to klape. Na té druhé pak existují lidé, kteří se co pár měsíců s někým rozcházejí a dávají dohromady s někým novým – bohužel mnohdy stejně špatným „kandidátem“, se kterým se předtím rozešli. Proč si vybírají neustále špatné partnery, kteří jim lámou srdce?

Lidé jsou podvědomě přitahováni k tomu, co znají. „Ať už jde o bývalého přítele, matku, otce, či sourozence – bez ohledu na to, jak moc blázniví mohli být –, stali jste se experty na to, jak zvládat život po jejich boku. Mnohé situace, a to často i ty opravdu šílené, už vás tak neděsí,“ vysvětluje odbornice.