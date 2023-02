Šikana hrozí i v dospělosti. Jak se bránit?

Ale pozor, nejde o jakékoliv nevhodné chování. „Když na vás někdo zakřičí, protože má špatnou náladu, nebo po vás vyžaduje náplň práce, tak to za šikanu nepovažujeme. Každý může mít nějaké to emoční vychýlení,“ upozorňuje expertka.

„Rozlišujeme šikanu nevědomou, vědomou a patologickou. Nemusíme si totiž uvědomovat, že naše jednání je vnímáno druhými za hranou a jako šikanózní. Může to být naším přístupem, charakterem, tlakem na výkon i nevědomým jednáním, jež je pro ostatní náročné tolerovat,“ vysvětluje expertka.

Naopak u vědomé šikany jsou podle ní útoky cílené se záměrem druhého zlikvidovat. Když se ohradíme, začnou mobbeři, tedy ti, kdo páchají rafinovanou šikanu, útočit ještě více. „U těch patologických se pak šikana na pracovišti opakuje a můžeme to pozorovat na fluktuaci – kolegové často odcházejí kvůli vztahům a atmosféře.“

Gordonová také upozorňuje na to, že lidé, kteří šikanují, často přesvědčují své oběti, že si za všechno mohou samy, že jsou ti špatní a nikdo jim neubližuje. Jak se tedy dá šikana poznat?

Potíže se totiž stupňují s časem, po který šikana trvá. K poruchám spánku se může přidat přibírání či hubnutí, úzkosti a deprese, které se mohou postupně rozvíjet do psychosomatických onemocnění.

Zastrašováním, vyhrožováním a obtěžováním se projevuje i fyzická šikana, ačkoli bychom čekali, že tu hlavní roli bude hrát právě fyzické násilí. Násilí totiž může být simulované – například zaťatá pěst, hrubé vstupování do prostoru toho druhého, ale i to, že se někdo postaví do dveří, aby oběť nemohla odejít. Typické bývají i demonstrace fyzické dominance nebo početní, pokud šikanuje více lidí.