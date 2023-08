Proč jsou společné chvíle strávené po sexu pro vztah důležité

První z nich je to, jak se sami cítíte. Věnování pozornosti své mysli a tělu po sexu může poskytnout důležité vodítko k tomu zjistit, co byste od svého protějšku chtěli (například pokud cítíte napětí, pomohla by vám masáž? Jste rozrušení nebo nejistí – třeba by pomohlo společné vaření nebo nějaká hra…). O to snazší pak může být následná konverzace o tom, co byste mohli společně dělat.