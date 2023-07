Jak budovat zdravý partnerský vztah mezi introvertem a extrovertem

Je možné, že když je jeden z partnerů extrovert a druhý extrovert, může to být překážka. Jeden je temperamentní a společenský, chce trávit spoustu času na večírcích nebo veřejných akcích obklopený jinými lidmi, zatímco druhý je stydlivější a raději zůstává doma a dívá se na televizi. Jeden rád chodí do hlučných restaurací, zatímco druhý si radši objedná pizzu domů. I přesto jim to může fungovat a experti mají řadu rad, jak si ve vztahu vyjít vstříc, když to zrovna skřípe.