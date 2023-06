Proč dobrý sex nestačí k záchraně manželství

Možná se v následujících řádcích poznáte. Na začátku vztahu jste měli s partnerem sex velmi často. Potom se ale věci změnily, pořídili jste si dům s hypotékou, děti, budovali kariéry. To ovlivnilo i vaše manželství, které přešlo do rutiny a nudy. Také jste zestárli a už se nepřitahujete tak jako dřív. Přestali jste spolu spát, možná se i podvedli. A teď se ptáte, jak znovu obnovit jiskru ve vztahu.

„Sex, dokonce ani skvělý sex, vaše manželství nezachrání,“ vysvětluje Browning na svých stránkách . „Bez ohledu na to, co říká Hollywood,“ dodává.

Zatímco hollywoodská romantická komedie trvá dvě hodiny, od svého manželství očekáváte mnohem delší průběh. To, co tedy běžně funguje ve filmu, bude v reálném světě fungovat jen těžko. Je to podobné jako v případě detektivního seriálu, ve kterém hlavní postavy tráví čas pronásledováním vrahů a honičkami v autech, ale nikdy je neuvidíte vyplňovat papíry nebo si stěžovat na svoji práci.