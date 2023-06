Jak poznat, že chodíte s nesebevědomým mužem

Koučka v oblasti randění Michelle Jacobyová na svém webu tvrdí, že v hledání ideálního partnera je nejdůležitější zaměřit se na emoční stabilitu a vysoké sebevědomí. Když je pak člověk v nestabilním vztahu, kde se lidé neustále rozcházejí a scházejí, často to znamená, že jeden z partnerů má nízké sebevědomí.

Naopak, když se dva emočně zdraví a šťastní lidé k sobě nehodí, většinou si prostě jdou svou cestou bez všeho chaosu. Podle Jacobyové existuje osm jednoduchých signálů, podle kterých poznáte partnera s nízkým sebevědomím a měli byste se raději rozejít nadobro.

1. Říká sebemrskačské věci

Být skromný je jedna věc, ale neustále se shazovat je věc druhá. Typicky jsou to věty jako: „Nemůžu uvěřit, že bys chodil/a s někým, jako jsem já“ nebo „Jsi mimo moji ligu“.

2. Kritizuje vás

Sebevědomý muž chodí se ženami, které se mu skutečně líbí. Pokud nejste to, co hledá, prostě půjde dál. Pokud vás muž, se kterým chodíte, neustále kritizuje, od vašeho vzhledu až po vaši osobnost, je to opravdu špatné znamení.

3. Je podezřele dokonalý

Má dokonalý dům, dokonalé auto, dokonalé oblečení, dokonalou práci a dokonalé přátele? Lidé, kteří cítí potřebu vypadat dokonale, často přesvědčují nejen ostatní, ale i sami sebe, že mají hodnotu.

4. Je příliš negativní

Šťastní lidé vidí v druhých a v každé situaci to nejlepší. Pokud neustále poukazuje na to, co je špatně, místo na to, co je správně, věnujte tomu velkou pozornost.

5. Je žárlivý

Neustále žárlí, je mu nepříjemné, že se s vámi přátelí muži, nebo vás bezdůvodně obviňuje z flirtování? Sebevědomý, zdravý muž má důvěru ve vás a váš vztah.

6. Chce vás mít jen pro sebe

Vaši přátelé jsou pro vás důležití a být s nimi je nedílnou součástí vašeho štěstí. Pokud nechce, abyste s nimi trávila čas, a nechce je poznat, je to problém.

7. Nedokáže přiznat chybu

Být zranitelný je důležitou součástí vztahu. Pokud neustále obviňuje ostatní a nedokáže se podívat do zrcadla a přiznat, když udělá chybu on, je to velký varovný signál.

8. Neslyší, co se mu snažíte říct

Tento bod vypovídá o sebevědomí nejvíce. Někteří lidé slyší to, čemu věří, místo toho, co skutečně říkáte. Je tomu tak i u vás? Pokud musíte vše nacvičovat před každým vaším hovorem a všechno se ho okamžitě dotkne, je to jasné. Váš partner trpí nízkým sebevědomím. Komunikace by nikdy neměla být takto složitá.

Jacobyová doporučuje hledat si partnery s vysokým sebevědomím. Budete si pak užívat vztah, který bude mnohem snazší a přínosnější. To neznamená, že byste se měla rozcházet kvůli každé partnerově nejistotě, to není nic neobvyklého a nějakou máme všichni. Pokud ale jeho chování negativně ovlivňuje vaše štěstí, možná je čas posunout se dál.