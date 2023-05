Poradna: Manžel mi v důchodu dělá ze života peklo

Máme s manželem dvě dospělé děti, které studují mimo domov a z kolejí jezdí domů po čtrnácti dnech. Nikdy se to neobejde bez hádek nebo minimálně hloupého kázání mého muže, na které děti reagují odjezdem. Jsem z toho nešťastná, protože se mi po nich stýská, těším se na ně a pak skoro pokaždé nastane tohle.

Můj muž je o pár let starší než já a byl vždycky nadmíru zaujat sám sebou, celé své okolí a lidi v něm vnímal jen ve vztahu k sobě. Vždy si potrpěl na svou prestiž a vůči své osobě byl nadmíru přecitlivělý. Pokládal se za výjimečného ve svém oboru (nelze mu upřít, že je vzdělaný a skutečně uznávaný). Nikdy se ale nevyznačoval úctou a respektem k druhým lidem, a proto také nebyl mezi kolegy oblíbený. Což ho štvalo a stále se cítil zneuznaný a diskriminovaný.

Do jeho pracovních vztahů jsem sice moc neviděla, ale umím si představit, že mohl na lidi působit jako odtažitý a namyšlený chlap. Jeho práce a články byly obvykle publikovány v zahraničí, kde ho osobně neznali, ale u nás moc úspěchů neslavil.

Věčně nedoceněný a frustrovaný muž není doma žádná radost, a tak jsem se ho alespoň já snažila vždy podporovat a náležitě obdivovat. Pak to bylo doma k vydržení. I když on stejně nepatřil k tátům a manželům, které by zajímalo, co se děje se mnou a s dětmi. Byl často pryč a my jsme si „vládli“ sami.

Zásadní změna nastala, když dosáhl důchodového věku a bylo mu doporučeno, aby už dál v týmu nepokračoval ani na kratší úvazek jako pracující důchodce. To rozhodně nečekal a popravdě já také ne. On sice hrdě odešel z práce, po všech těch letech, ale mně nastalo něco jako soukromé peklo.

Doma začal najednou šéfovat. Kritizuje všechno, co dělám, čmuchá okolo a připomínkuje každou moji činnost. Většina jeho námitek je ale hloupá a nepoužitelná, sám je totiž velmi nepraktický, ostatně domácí práce předtím nikdy nedělal.

Nejhorší je, že když se nedám a oponuji, urazí se a trucuje. Moc dobře ví, že mne to ničí a že tichou domácnost nesnesu. Nakonec to nevydržím a bývám to já, kdo ticho prolomí. On ale moje udobřování zásadně nepřijme, nestačí mu ani obyčejné promiň. Očekává obsáhlé přiznání viny se sypáním popela na hlavu. Já se ale přece nemám za co omlouvat! Nakonec se musím pokořit a prosit. Někdy trvá i čtrnáct dní, než se mnou začne milostivě komunikovat. Tím, jak je extrémně přecitlivělý, dotkne se ho každá banalita, kterou by jiný ani nezaregistroval. A tento koloběh je u nás, zdá se, nekonečný.