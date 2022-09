Poradna: Když je to ve vztahu jako na houpačce

A nejen to. Stále víc mě rozčiluje, že si s ním připadám jak na citové houpačce. Náš vztah se totiž mění v pravidelných periodách. Chvíli je hezký. V té době je můj přítel milý, vtipný muž a chová se ke mně galantně. Já jsem v těch okamžicích šťastná. Jenže pak najednou ochladne a stáhne se do sebe. Proč, tomu nerozumím. Je nepřístupný a někdy i nepříjemný.

Většinou začne odkládat schůzky nebo přijde pozdě anebo předstírá, že na schůzku zapomněl. Občas mi v téhle periodě i zalže. Když mu dám najevo, že bych byla ráda, kdyby pro mě udělal to a to, nebo že od něj něco očekávám, tváří se, jako kdyby to neslyšel nebo nepochopil. A často udělá naprosto opačnou věc. Jednou přišel i s tím, že se musíme rozejít, protože jsme každý jiný. Důvodům, které uváděl, jsem moc nerozuměla. Pak se zase objevil a choval se, jako by se vůbec nic nestalo.