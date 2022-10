Poradna: Když se expartnerka znovu vdá a chce dát dítěti své nové příjmení

Ve složité situaci se žena rozhodla, že se k našemu synovi zase vrátí. Ten to ale odmítl. Chtěl ovšem jistotu, že dítě opravdu není jeho. Ukázalo se však, že je. Potvrdilo to řízení o určení otcovství a genetické vyšetření, o které požádal. Soud ho určil jako biologického otce. Syn to přijal. Na dítě řádně platí a pravidelně se s ním stýká.

I my, prarodiče, jsme se s vnukem pravidelně stýkali. Syn má totiž byt v našem domě. Vnuk u nás proto trávil dost času a my ho velmi milujeme. Naše vztahy s matkou dítěte se upravily a ona je velice ráda, že fungujeme jako prarodiče. Pomáháme jí hlavně v situacích, kdy potřebuje vnuka pohlídat.

Dítě má příjmení po matce a syn s tím souhlasil. Připadalo mu to rozumné, vzhledem k tomu, že žije sama jako samoživitelka. V takových případech je dobré, když se dítě jmenuje po rodiči, se kterým žije. Nyní se však její život hodně změnil, a hlavně zkomplikoval. Matka našeho vnoučka se totiž provdala a přijala jméno svého manžela. Nyní žádá po našem synovi, aby souhlasil se změnou jména. Tedy aby dítě přijalo jméno jejího nového manžela. Ten přitom nechce vnuka adoptovat (s tím by syn navíc nikdy nesouhlasil), chce jen, aby se dítě jmenovalo po něm.

Syn neví, jestli má souhlasit, protože se mu situace jeví jako problematická. Nový manžel jeho bývalé partnerky je dvakrát rozvedený. V každém svazku měl dítě, které při rozchodu s manželkami opustil. Nevypadá to tedy, že by byl otcem roku. Ani matka našeho vnoučka neprokázala v minulosti velkou věrnost a stabilitu. Obáváme se, že v případě rozvodu tohoto manželství by vnouček nesl jméno úplně cizího člověka. Ale on už moc dobře ví, kdo je jeho tatínek a jak se jmenuje.