Jak se nepřítomný otec v dětství podepisuje na našem mozku

Podle dvacet let trvající studie může mít nepřítomnost otce ve výchově následující dopady:

Podle výzkumu, který provedl sociální psycholog a neurovědec Matthew Lieberman, jsou sociální vazby důležité pro životní pohodu a zdraví každého jedince. „Stejně jako mají lidé základní potřebu jídla a přístřeší, tak i potřebu patřit do nějaké skupiny a vytvářet vztahy,“ vysvětluje ve své knize Sociální sítě: Proč jsou naše mozky propojené.

„Pokaždé, když aktivně neplníme nějaký úkol, mozek upadá do neuronové konfigurace nazývané výchozí síť. Ta je přitom velmi identická s jinou konfigurací mozku, která se používá pro sociální myšlení nebo pochopení ostatních lidí či sebe samých. I v klidu tak mozek hodnotí a připravuje se na sociální spojení,“ vysvětluje v knize Lieberman.

Lidé si tak často myslí, že během jejich odpočinku odpočívá i mozek, ale jak podotýká Lieberman, evoluce vsadila na to, že nejlepší věc, kterou může náš mozek udělat v jakékoliv volné chvíli, je připravit se na to, co přijde v sociální oblasti.