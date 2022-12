Podle čeho poznat, že ze vztahu vyprchává intimita

Jedním ze strašáků, který dokáže nahlodat vztah i vzájemnou blízkost mezi partnery, je lhostejnost. Jakmile přestanete řešit, co vy i váš partner potřebujete a chcete, bývá to začátek konce.

V každém vztahu se dříve či později objeví konfliktní situace, jejich výsledkem budou pocity křivdy, naštvání či roztrpčení. I to ke vztahu patří, ovšem je třeba i s takovými pocity umět pracovat a nedržet je v sobě. Když se jich budete držet, a navíc se je budete snažit před druhým skrývat, je jen otázkou času, kdy se nahromadí do takové intenzity, že se stanou toxickými a zničujícími.

„Každý vztah má tak velké problémy, jak velká tajemství v sobě partneři drží,“ vysvětluje Maier, proč je lepší si o čemkoli, co by vás mohlo později rozdělovat, promluvit co nejdříve. Čím více tajemství ve vztahu je, o to více lhostejnosti se do něj vkrádá.