Jak zachránit vztah, který se pomalu rozpadá

Existují vztahy, které se řítí do záhuby a už jim nic nepomůže. Stejně tak ale můžeme najít páry, jejichž vztah má šanci na přežití. Obzvláště to platí u partnerů, kteří se respektují a hluboko uvnitř stále milují.

Pokud se poznáváte ve druhém scénáři, pak boj za vaši společnou budoucnost nevzdávejte. Důležité je pouze to, aby se do boje pustil také váš partner. Jedině tak dosáhnete kýženého výsledku v podobě zachráněného vztahu. Co je nedílnou součástí boje?