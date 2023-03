Obavy, které zbytečně ničí nejeden vztah

Jsem dostatečně úspěšný/úspěšná?

Většina lidí, kteří se potýkají s touto nejistotou ohledně svého vlastního úspěchu a jeho vlivu na vztah, jsou muži, tvrdí nejen pro server Psychology Today psycholog a autor Seth Meyer.

Často hlavně proto, že je jim už od mládí vtloukáno do hlavy, že mít dobrou práci a být finanční jistotou rodiny je to, co z nich udělá „pravé muže“.

„Tento předpoklad má za následek to, že i já sám jsem se ve své praxi setkal s mnoha muži, které podobná nejistota ovládala natolik, že se báli ženu pozvat na schůzku. Ať už kvůli tomu, že by mohla hodnotit jejich obyčejné auto, nebo třeba faktu, že byla pozvána do levné restaurace,“ dává příklad odborník.

Nehledě na to, v jak moderní době žijeme, muži chtějí a vždy budou chtít být oním rytířem, který ženu zajistí. Ale nesmí to ovládat jejich život.

Jak se s tím vypořádat: „Pokud je pro vás profesionální úspěch opravdu důležitý, jděte za tím. Navštěvujte kurzy, dělejte pokroky, a hlavně počítejte s tím, že je k tomu zapotřebí čas. A pokud po vás někdo chce něco lepšího hned teď? Pak se s ním raději rychle rozlučte,“ nabádá Meyer.

Jsem dost hubená?

Zatímco ideál mužského těla je spojen s impozantností a svaly, ženský „ideál krásy“ se vychyluje opačným směrem. Ženy také mají ke svému tělu a jeho vzhledu mnohem tvrdší přístup.

Zájem a snaha být hubená dospěly v mnoha ohledech do natolik vážného stavu, že se ženy pouštějí do velmi drastických diet podporovaných různými doplňky k rychlejšímu hubnutí.

Jak se s tím vypořádat: „Pravdou je, milé dámy, že pokud se něčím trápíte, musíte s tím něco dělat, pokud to chcete změnit. V tomto případě je jasným řešením cvičení. Ale není potřeba se hned hnát do fitness centra – každý pohyb, který vás bude bavit (rychlá chůze, běh doma na páse, jóga), bude mít za výsledek to, že díky době strávené péčí o své tělo se s ním budete sžívat a nebudete se ohledně něj cítit tak nejistě,“ vysvětluje odborník.

Jsem dostatečně zajímavý/zajímavá?

Tato nejistota vychází podle odborníků z nepříjemné soutěže popularity, která začíná většinou na základní škole a pokračuje dál. Mnohé populární filmy – zejména pak romantické komedie – situaci často ještě zhoršují.

„Někde po cestě dospívání jsme všichni nabyli pocit, že každá věta, kterou při seznamování vyslovíme, musí být vtipná, chytrá nebo zajímavá. Muži i ženy sdílejí tuto obavu stejným dílem. O něco více ale všichni ti, kteří nemají příliš koníčků či mimoškolních aktivit,“ uvádí Meyer.

Jak se s tím vypořádat: „Uvědomte si, že životní styl, který si člověk zvolí, závisí na jeho osobnosti a že každý ho má jiný. Zatímco tak někteří doslova srší energií a jsou rádi v centru společnosti a mají hromadu zálib, je stejně v pořádku, když jsou někteří další raději v klidu domova a málokde rádi vynikají,“ dodává.

Nikdy se tak nikomu neomlouvejte za život, jaký máte. Pokud to pro někoho není dost, nechte ho být. Zkuste ale svou nejistotu v jakékoli oblasti zmírnit tím, že s ní něco uděláte. Ale nekritizujte se kvůli názoru druhých. Mějte vždy na prvním místě rádi sami sebe.