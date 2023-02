Jaké vlastnosti jsou pro ženy atraktivní? Vědci znají odpověď

Studie zveřejněná v Journal of Personality and Social Psychology zjistila, že ženy si pohlednější muže vybírají spíše pro jednorázovou známost. Jakmile ale hledají toho, se kterým chtějí strávit zbytek svého života, pak na vzhled nekoukají. Jde tedy o další důkaz, že na vzhledu v dlouholetém partnerském svazku doopravdy nezáleží.

Možná si vzpomenete na svá středoškolská léta, kdy jste byla po uši zamilovaná do třídního kašpara. Věřte, že to rozhodně nebyla náhoda.

„V dlouholetých vztazích mají ženy tendenci preferovat altruistické muže, kteří jsou laskaví a konají dobré skutky,“ uvádí studie zveřejněná v The Journal of Social Psychology .

Podle dalších studií, např. zveřejněné v Journal of The Interaction of People and Animals, se zdá, že ženy mají rády může, kteří se starají o vlastního pejska. Psi také odbourávají komunikační bariéry, což je zejména při seznamování velmi důležité.