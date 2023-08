Obavy, které často stojí za neschopností vytvořit intimní pouto

Obavy ve vztahu často pramení z dřívějších zkušeností, které v lidech zanechaly emocionální jizvy, hluboko zakořeněné nejistoty nebo negativní přesvědčení o své osobě. To všechno pak mnozí shrnují do celku s označením „strach z intimity“, který ovšem utvářejí různé body.

Strach z odmítnutí bývá vážnou překážkou v budování vztahů. Tato obava je hluboce zakořeněna a je spojena se strachem, že okolí nebude daného člověka přijímat takového, jaký je. Projevovat se to může například vyhýbáním se sociálním situacím, přílišným sebevědomím, které ve skutečnosti zakrývá strach, nebo také přehnanou kritikou k sobě samému.

Strach z nedostatečnosti, nebo také přesvědčení, že si nezasloužíme naplňující vztah, si může vybírat velkou daň, tvrdí odbornice. I to se může projevovat několika způsoby – často je vidět srovnávání s ostatními, ale také přetrvávající pocit, že nikdy nejsme dost dobří.

V nedávné studii publikované v žurnálu Personality and Social Psychology psycholožka Gul Gunaydinová z istanbulské Sabanci University naznačila, že k většímu pocitu bezpečí ve vztahu může pomoci shromažďovat a také nahlas vyjadřovat spolu s partnerem pozitivní romantické zážitky a nezapomínat jednoduché projevy lásky.

Studie publikovaná v Journal of Youth and Adolescence pak poukázala na to, že nemusí jít jen o „plánovaný“ odchod některého z rodičů, například při rozvodu, stejný vliv má i úmrtí jednoho či obou rodičů. Následky toho pak mohou v dalších vztazích přetrvávat i dlouhé roky.