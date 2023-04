Co udělat předtím, než se s někým intimně sblížíte

Při navazování každého nového vztahu přijde dříve či později na řadu i sex. Kdy a za jakých okolností to bude - zda na prvním, či pátém rande, nebo třeba až o svatební noci - na to by neměl mít vliv nikdo jiný než vy sami. Ani nejlepší kamarádka, kamarád, matka, kouč nebo nový protějšek.

Ať se rozhodnete jakkoli, je dobré mít před prvním sexem s někým novým jasno v určitých věcech. Vaše rozhodnutí pak může mít vliv i na kvalitu vztahu, uvádí Institute for Family Studies s odkazem na dřívější studii.

Vlastní rozhodnutí o sexu

Podle koučky Laurel Hauseové existují páry, které měly sex hned na prvním rande a jsou stále ve zdravém, trvalém vztahu, případně se dotyční vzali. Stejně tak existují lidé, kteří se po sexu na prvním rande už nikdy neviděli. Nebo ti, kteří čekali se sexem až na svatbu a pak se po několika měsících stejně rozešli.

Cokoli vám vyhovuje, je podle ní to, co byste měli dělat. Jen se vždy ujistěte, že toto rozhodnutí opravdu činíte sami za sebe, stejně tak nechte rozhodnout protějšek.

Emoční spojení

Pokud chcete zvýšit své šance na trvání vztahu a vzájemné respektování po sexu, upřednostněte emocionální intimitu před tou fyzickou, radí na svém blogu koučka Dina Colada. Poznejte nejprve jeden druhého, buďte autentičtí.

Očekávání a emoce

Než dojde na první sex, promluvte si o svých vzájemných očekáváních. Pokud totiž přistupujete ke vztahu či sexu každý jinak, někdo může lehce skončit emočně zraněný.

Ochrana

Když už se rozhodnete, „hrajte“ na jistotu a použijte kondom. Pamatujte, že je to první intimní chvíle. Pokud by náhodou nevyšla, budete mít o starost méně s možnými následky.

Nedělejte nic, čeho byste mohli litovat

I když se rozhodnete, ujistěte se, že je to skutečně to, co chcete. Pokud máte jakékoli pochybnosti, nedělejte to.

Sex nerovná se vztah

Pokud nejste typ na nezávazný sex a víte, že je to pro vás odrazový můstek pro vážný vztah, nehrňte se do něj už na prvním rande. Ne každý má totiž stejný názor. Opět tedy platí raději jeden druhého poznat a vědět, co od sebe navzájem očekáváte.

