Nezbytnosti, které je dobré vědět o sexu

Každý člověk má nějaký problém, který se týká sexu, tvrdí na svém Instagramu sexuální terapeut Todd Baratz. Mnohdy ale jen kvůli „zkreslenému“ pohledu na sex jako takový. Baratz si tak vzal za cíl pokud možno lidi odnaučit špatné návyky nebo vymýtit nevhodná tvrzení, a to formou důležitých sdělení, která by o sexu lidé měli vědět.

„Pokud to neublíží vám ani nikomu jinému, je to úžasné,“ cituje jeho vyjádření Daily Mail .

„Přestaňte napodobovat to, co vidíte v romantických filmech, nebo dokonce pornu. Není to reálné,“ nabádá. Místo toho upozorňuje na fakt, že ne vždy se styk povede na poprvé.

Orgasmus může být ošidný. O to víc, pokud ho budete chtít dosáhnout způsobem, jaký vidíte v televizi. Není třeba ho mít rychle, křičet u toho blahem nebo několikrát za sebou. Zapomeňte na to, co „byste měli“, a soustřeďte se na to, co chcete.