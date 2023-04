Když vztah podkopává přehnaná sebekritika

Podívejte se námi, co je z pohledu sebekritiky již za hranou. Čeho je lepší se vyvarovat.

1. Když své chyby a nedostatky využíváte pro omluvu

I když je občas fajn svému protějšku připomenout, že určité věci či činnosti nejsou naší silnou stránkou, používat sebekritiku jako výmluvu a způsob, jak se určitým věcem vyhnout, se nemusí vyplatit.

Dobře fungující partnerství je postaveno na dávání a přijímání. Součástí dávání je přitom i dělání něčeho, co nechcete, co vás nebaví nebo vám to moc nejde. Samozřejmě byste do toho neměli být tlačeni, ale ani se na to vymlouvat.

Neustálé ustupování nebo používání sebepodceňujících výmluv, jak se vyhnout daným věcem, nebo dokonce obviňovat druhého, že kvůli němu musíte dělat věci, které ve skutečnosti nechcete, může být pro vztah doslova „smrtelné“. Žádný protějšek toto všechno nemá šanci z dlouhodobého hlediska vydržet.

Záleží-li vám tedy na druhém, buďte k němu otevření a snažte se nalézt kompromis, aby druhý neměl pocit, že se jen vymlouváte a nejste vůbec schopni a ochotni ustoupit ze svého pohodlí.

2. Když nejste ochotní se poučit ze svých chyb

Dobré není ani to, pokud nejste schopni ani ochotni pracovat na sobě a poučit se ze svých chyb či slabostí.

Samozřejmě ne vždy je možné zbavit se všech nedostatků. Můžete se ale pokusit napravit alespoň to, co lze.

Na druhou stranu by vás nikdy neměl nikdo kritizovat za to, do jaké jste se narodili rodiny či za váš vzhled. Tyhle podpásovky do žádného vztahu nepatří a měnit se kvůli takovému člověku skutečně nemá smysl.

3. Když po emocionální stránce podléháte sebekritice

Každý má nějaké slabé stránky, ale velmi záleží, jak s nimi pracujete. Pokud se kvůli nim přehnaně trápíte, může to být stejně špatné, jako když se kvůli nim začnete litovat.

„Pokud se kvůli svým vlastním slabostem a nedostatkům neustále nacházíte na dně a předpokládáte, že vás druhý bude neustále povzbuzovat a přesvědčovat, že jste mnohem lepší, než se cítíte, pak vězte, že je to velmi vyčerpávající a dlouhodobě to ustojí málokdo,“ vysvětluje ve své knize Current is only but a moment odbornice na vztahy Pamela Aloiaová.

Muži sice mají někdy tendence být princi, kteří chtějí svou křehkou a jemnou princeznu ochraňovat, ale to neznamená, že tak budou činit navždy. Jednoduše nikdo nemá energii na to být do konce života tím, o kterého se druhý opírá bez toho, aby ho i on občas podepřel.

Chcete-li mít hezký a dlouhodobý vztah, tak na druhého nikdy dlouhodobě nepřesouvejte veškerou tíhu vašeho vlastního života, snažte se se svými náladami i sami něco dělat. Nebojte se rovněž oslovit odborníky a společně s nimi zapracovat na svých ponurých náladách a sebevědomí.

4. Když za vše špatné, co se vám děje, začnete kritizovat partnera

Kritika obecně plodí více kritiky. Začnete-li tedy na své vztahy pohlížet stejnou optikou jako na své vlastní neúspěchy a negativní pocity, pak je zřejmé, že věčná kritika všeho a všech doslova pohřbí váš vztah.

Samozřejmě existují objektivní důvody ke kritice, ale nic se nemá přehánět. Vždy navíc nesmí chybět i zdravá konstruktivní sebereflexe a schopnost s druhým o věcech otevřeně komunikovat a snažit se o vzájemnou rovnováhu.

Většinou je prostor pro zlepšení, ale kromě slabých stránek je zapotřebí uvědomit i ty silné a vidět i dobré nejen v sobě, ale i v druhých.

