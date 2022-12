Sráží vás kritika na kolena? Naučte se jí čelit

Zdvořile přesuňte konverzaci na jiné téma. Věta typu: „Zaměřím se na to, děkuji za feedback…“ by vás mohla z nepříjemné situace dostat.

„Strach má většinou kořeny už v našem dětství, pokud byli ti, na kterých jsme byli závislí, často kritičtí. Jako děti věříme tomu, co slyšíme, a napodobujeme, co vidíme. Jestliže tedy slyšíme kritiku, věříme, že je pravdivá, a napodobujeme stejný postoj – přistupujeme k sobě stejně,“ vysvětluje klinický psycholog Lloyd J. Thomas.

Všechny tyto pocity v nás může spustit i mírná kritika. Pak slýcháme, že jsme přecitlivělí, vnější pozorovatel totiž nemusí chápat, co všechno prožíváme. „Kritika funguje jako spouštěč, protože nás někdo v minulosti krutě kritizoval, a my jsme se s tím nikdy nesrovnali. Tak spouštěče fungují,“ vysvětluje vzdělávací psycholog Jason Henry s tím, že tento emocionální balíček nervů exploduje nebo se zhroutí, pokud se ho i jen dotkneme.

„Začnete se bránit a obhajovat. V horším případě se urazíte a myslíte si o tom druhém, že je to pěkný idiot. V těle to vypadá tak, že vás to táhne spíš ‚dopředu a nahoru‘, tedy do útoku.“